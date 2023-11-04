Эрдоган больше не считает Нетаньяху собеседником после ударов по Газе

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что не воспринимает премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в качестве собеседника, после ударов, которые нанёс Израиль по сектору Газа.
Об этом Эрдоган сообщил в ходе общения с журналистами в субботу, 4 ноября, пишет газета Hürriyet.
По словам турецкого президента, главной целью Анкара видит установление окончательного мира между Палестиной и Израилем. Турция выдвинула для этого различные инициативы, занимается разработкой формул. В рамках движения к миру и прекращению огня планируется собрать все заинтересованные стороны на конференции.
Ранее Эрдоган назвал премьер-министра Израиля Нетаньяху популистом. По его словам, Нетаньяху - это человек, потерявший поддержку своих граждан.
Эрдоган назвал премьер-министра Израиля Нетаньяху популистом
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«В данный момент у меня нет никаких контактов. Наш глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын поддерживает контакты с израильской стороной. Он общается с Палестиной и ХАМАС. Скажу так: Нетаньяху больше не является человеком, которого можно воспринимать как собеседника. Мы его вычеркнули», – заявил Эрдоган.
Ранее Эрдоган назвал премьер-министра Израиля Нетаньяху популистом. По его словам, Нетаньяху - это человек, потерявший поддержку своих граждан.
«Он хочет найти поддержку своим массовым убийствам, цитируя Тору и используя религиозные термины. То, что он делает, чисто пиар-работа, популистский подход»,-сказал Эрдоган.Читайте также:
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Мария Фирсова