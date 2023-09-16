Эрдоган допустил, что Турция может «пойти разными путями с ЕС»

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Президент республики отметил, что Европейский союз стремится разорвать отношения с Турцией.
По его словам, Европейский союз пытается разорвать отношения с Турцией. Если ЕС совершит определенные действия в эту стороны, то Турция оценит ситуацию и пойдет своим Путем, отметим Эрдоган.
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Дана Игумнова