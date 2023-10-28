Эрдоган: Эй, Запад! Мы можем нагрянуть к вам однажды ночью

Фото: сайт Кремля
В стамбульском аэропорту им. Ататюрка проходит митинг в поддержку Палестины. Посетивший его президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал во время выступления ряд жестких заявлений в адрес Израиля и его западных союзников.
Начать с того, что турецкий лидер одно из своих обращений начал с пренебрежительного : «Эй, Запад!». Эрдоган напомнил, что еще сто лет назад Палестина была частью Турции, а Газа — частью турецких территорий, которые страна не планировала терять. И в регионе тогда был мир и процветание, передает телеграм-канал Baza. Нынешняя резня в Газе — это целиком и полностью детище запада, заявил Эрдоган.
Эрдоган также обвинил Израиль в том, что он изгоняет палестинцев в пустыню с исконных земель и бомбит их, когда они соглашаются уходить. Турецкий президент объявил еврейское государство военным преступником. Он также предупредил Тель-Авив, что тот останется в одиночестве, напомнив, сколько что только 13 государств поддержали его агрессию на Генеральной ассамблее ООН, тогда как 120 стран высказались за немедленное прекращение огня.
Читайте также:
Эрдоган: Турция намерена объявить Израиль военным преступником
Эрдоган раскритиковал Израиль и отменил свой визит в страну
Эрдоган: Турция готова стать одной из стран-гарантов Палестины
«Мы можем нагрянуть к вам однажды ночью», — обратился президент Турции к Израилю и его западным союзникам с суровым предупреждением.
Читайте также:
Эрдоган: Турция намерена объявить Израиль военным преступником
Эрдоган раскритиковал Израиль и отменил свой визит в страну
Эрдоган: Турция готова стать одной из стран-гарантов Палестины
Александр Бойцов