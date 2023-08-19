Эрдоган и Путин могут встретиться в России

Фото: iStock/MarianVejcik
Президенты Турции и РФ Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин, вероятно, встретятся в России.
Турецкая газета Sabah сделало такое предположение. В материале не сообщают возможную дату переговоров президентов из-за опасений по обеспечению безопасности в акватории Черного моря.
Ранее глава комитета Совета Федерации России по международным делам Григорий Карасин сообщал, что одним из вопросов, которые обсудят на встрече, станет украинский кризис.
Также сообщалось, что Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение взамен зерновой сделки, действие которой прекратилось из-за несоблюдения условий РФ.
В настоящий момент Россия, Турция и Катар работают над новым трёхсторонним соглашением, которое должно прийти на смену истекшему. По новому соглашению российское зерно будет поставляться в бедные страны, в основном Африки. Турция выступит как организатор, Катар — как спонсор поставок. Новая сделка может быть заключена уже в эти выходные в Будапеште.
Читайте также:
Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение взамен зерновой сделки
Совет национальной безопасности Турции призвал Россию и Украину провести переговоры
Турция предупредила РФ о росте напряженности
«Инициативы обхода зернового коридора путём использования территориальных вод Румынии и Болгарии повысили опасность распространения конфликта», — сказано в материале.
Также сообщалось, что Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение взамен зерновой сделки, действие которой прекратилось из-за несоблюдения условий РФ.
В настоящий момент Россия, Турция и Катар работают над новым трёхсторонним соглашением, которое должно прийти на смену истекшему. По новому соглашению российское зерно будет поставляться в бедные страны, в основном Африки. Турция выступит как организатор, Катар — как спонсор поставок. Новая сделка может быть заключена уже в эти выходные в Будапеште.
Читайте также:
Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение взамен зерновой сделки
Совет национальной безопасности Турции призвал Россию и Украину провести переговоры
Турция предупредила РФ о росте напряженности
Мария Фирсова