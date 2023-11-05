Эрдоган: Из-за палестино-израильского конфликта доверие Турции к ЕС пошатнулось

15-летний Адам Кадыров стал заместителем главы Службы безопасности главы Чечни — его отца Рамзана Кадырова, пишет Lenta.ru. С назначением его уже поздравили такие чеченские функционеры, как министр Чечни по делам национальной политики Ахмед Дудаев, спикер парламента республики Магомед Даудов и депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов.

«Назначение дорогого племянника на такую должность является абсолютно закономерным. Адам Рамзанович с самого детства проявляет себя как достойный мужчина, для которого понятия чести и достоинства находятся на первом месте», —

написал Делимханов в своём Telegram-канале.









При этом, 25 сентября Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором запечатлен процесс избиения арестованного за сожжение Корана Никиты Журавеля. На ролике видно, как его сын, 15-летний Адам Кадыров наносит сидящему на стуле молодому человеку несколько ударов — в том числе ногами в голову. Глава Чечни похвалил юношу за этот поступок, назвав его «героем всех мусульман». Позже, МВД отказало в возбуждении уголовного дело на сына Кадырова за избиение Журавеля.



