Эрдоган: Из-за палестино-израильского конфликта доверие Турции к ЕС пошатнулось

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Президент Турции Эрдоган заявил, что доверие Анкары к ЕС «пошатнулось» на фоне палестино-израильского конфликта. Его слова приводит портал Habertürk.
Европейский союз уже сыграл в этот период очень странную и непоследовательную роль. Европейский союз не предложил и не смог предложить справедливый подход. <...> Чего еще можно ожидать от такого союза, который уже более 50 лет держит такую страну, как Турция, у дверей?», — заявил турецкий лидер.
Эти слова Эрдогана явились комментарием к планам Евросоюза снова начать переговоры о концепции двух независимых государств — Израиля и Палестины, но уже не привлекая к ним представителей ХАМАС. По мнению президента Турции, ЕС недвусмысленно занял позицию Израиля, при этом оставшись «за пределами дипломатических процессов в российско-украинской войне».
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