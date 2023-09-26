Эрдоган: Коридор из Турции в Азербайджан может пройти через Иран

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Турецкий лидер Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что железнодорожный коридор из Турции в Азербайджан может вполне пройти через территорию Ирана. Это вполне может произойти в случае отказа властей Армении открыть Зангезурский коридор.
Президент Турции также подчеркнул, что прогресс в армяно-азербайджанском урегулировании должен быть направлен на региональную нормализацию. Ранее, выступая на Генеральной ассамблее ООН, он выступил за мирное совместное проживание в Нагорном Карабахе азербайджанцев и армян.
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Александр Бойцов