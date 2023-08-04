Эрдоган надеется встретиться с Путиным в Турции в августе

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает, что визит российского коллеги Владимира Путина в страну состоится в августе.
Накануне, президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким главой. В ходе переговоров, лидеры стран договорились о поездке Путина в Турцию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил намерения российского лидера отправиться с рабочим визитом в Турцию. Отметив, что место встречи с ее сроки, пока не определены.
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Анастасия Крестьянова