Эрдоган намерен при встрече с Путиным обсудить покупку российских самолётов-амфибий

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует при личной встрече с Владимиром Путиным обсудить покупку российских самолетов-амфибий.
По его словам, покупка российских самолетов и вертолетов для тушения пожаров уже профинансирована, но дополнительно приобретенные средства, добавят эффективности. Покупка самолетов-амфибий российского производства, будет обсуждена при личной встрече с Путиным, заявил Эрдоган.
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Анастасия Крестьянова