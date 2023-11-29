Эрдоган назвал Нетаньяху «мясником сектора Газа»

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Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху превратился в «мясника сектора Газа». Об этом в ходе заседания в парламенте заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, сообщает Habertürk.
«Нетаньяху вошел в историю как мясник сектора Газа», — считает турецкий президент.Эрдоган добавил, что что действия Нетаньяху в анклаве уже стали одним из величайших злодеяний прошлого века.
Ранее Эрдоган сообщил, что Анкара получает сигналы от некоторых стран о том, что нужно «избавиться» от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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