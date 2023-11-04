Эрдоган назвал премьер-министра Израиля Нетаньяху популистом

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху популист, который потерял поддержку израильского народа.
«Нетаньяху - это человек, потерявший поддержку своих граждан, который привлек к себе отпор израильского народа. Он хочет найти поддержку своим массовым убийствам, цитируя Тору и используя религиозные термины. То, что он делает, чисто пиар-работа, популистский подход»,-сказал Эрдоган.По мнению турецкого президента, израильская администрация систематически узурпирует дома, улицы, рабочие места и пространство у палестинцев. Подписываются документы, которые не дают палестинскому народу права на жизнь.
«Широкое распространение получила оккупация, при которой в домах палестинцев селятся оккупанты, называемые поселенцами», - говорит турецкий президент журналистам в самолете по возвращению из Астаны.Эрдоган убеждён, что в Европе «пишется история двойных стандартов, беспринципности и беззакония».
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