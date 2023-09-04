Эрдоган назвал Путина дорогим другом

Фото: kremlin.ru
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил намерение укреплять отношения России и Турции, об этом глава государства написал на своей странице в Х.
«Сегодня мы встретились с президентом России, моим дорогим другом, господином Путиным в Сочи и обсудили вопросы, стоящие на нашей повестке дня. Мы хотим и дальше укреплять наше многоплановое сотрудничество, особенно в области торговли, энергетики, сельского хозяйства, туризма, экономики и финансов», - прокомментировал ситуацию Эрдоган.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил президента РФ Владимира Путина за приглашение на переговоры в Сочи и проявленное гостеприимство. Эрдоган отметил, что Турция также благодарна России за помощь в тушении лесных пожаров.
Читайте также:
Косачев назвал сотрудничество России и Турции самоценным и взаимовыгодным
«Будем в контакте. Счастливой дороги»: Путин тепло попрощался с Эрдоганом
Политолог Калачев оценил шансы Эрдогана в качестве посредника по Украине
Евгения Парфентьева