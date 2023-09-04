Эрдоган назвал Путина дорогим другом

В Сочи завершились переговоры турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным. Договориться о возобновлении зерновой сделки не удалось. На итоговой пресс-конференции Владимир Путин повторил уже не раз озвученные российской стороной тезис, что Москва будет готова реанимировать зерновую сделку, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности, касающиеся российского агроэкспорта.