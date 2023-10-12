Эрдоган недоволен отсутствием реакции Запада на голод в секторе Газа

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил недовольство отсутствием реакции от западных стран на голод в секторе Газа.
Он отметил, что нынешняя ситуация, которая разворачивается в Газе противоречит общепринятым правам человека. Местные жители не могут получить базовый набор жизненноважных товаров, таких как продовольствие, медикаменты, вода. К тому же, в регионе отключена электроэнергия и водопровод.
Эрдоган сетует на молчание Запада. Он заявил, что не понимает отсутствия реакции и принятия каких-то решений касаемо сложившейся ситуации.
Ранее президент Турции заявлял, что добиться мира на Ближнем Востоке можно только после принятия независимости Палестины.
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Эрдоган сетует на молчание Запада. Он заявил, что не понимает отсутствия реакции и принятия каких-то решений касаемо сложившейся ситуации.
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Анастасия Чинкова