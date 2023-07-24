Эрдоган обсудил с Зеленским пути урегулирования на Украине

Фото: сайт Кремля
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в ходе встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским обсудил пути решения конфликта на Украине, подчеркнув, что готов готова внести свою лепту в его разрешение.
По его словам, Зеленский посетил Анкару 7 июля. В ходе встречи главы Турции и Украины обсудили вопросы, стоящие на повестке дня.
Также 21 июля Эрдоган по телефону обсудил с Зеленским вопрос продления зернового соглашения. По словам главы Турции, страна прилагает все усилия для воцарения мира и возобновления зерновой инициативы.
Читайте также:
Скотт Риттер: Зеленский и Дуда могут тайно договориться о создании коалиционного государства
Зеленский обвинил Запад в медленном контрнаступлении ВСУ
Зеленский назвал Крымский мост целью Украины
«Мы поделились с ним своими взглядами на прекращение войны, которая продолжается уже более 500 дней, и подчеркнули, что готовы внести свою лепту», - рассказал Эрдоган в рамках своего обращения к нации после заседания кабинета министров.
Читайте также:
Скотт Риттер: Зеленский и Дуда могут тайно договориться о создании коалиционного государства
Зеленский обвинил Запад в медленном контрнаступлении ВСУ
Зеленский назвал Крымский мост целью Украины
Элина Позднякова