Эрдоган обсудил с Зеленским возможность продления зерновой сделки

Фото: РИА Новости/Стрингер
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с украинским коллегой Владимиром Зеленским детали по продлению действия зерновой сделки, об этом сообщила канцелярия турецкого лидера.
Сообщается, что у глав государств состоялся телефонный разговор по просьбе президента Украины Зеленского.
В канцелярии турецкого лидера сообщили, что Эрдоган обсудил с президентом Украины вопрос продления зернового соглашения. По словам главы Турции, страна прилагает все усилия для воцарения мира и возобновления зерновой инициативы.
Накануне, Владимир Зеленский заявил, что провал зернового соглашения Украины с ООН и Турцией приведет к большому дефициту.
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В канцелярии турецкого лидера сообщили, что Эрдоган обсудил с президентом Украины вопрос продления зернового соглашения. По словам главы Турции, страна прилагает все усилия для воцарения мира и возобновления зерновой инициативы.
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Анастасия Крестьянова