Эрдоган обвинил Израиль в совершении преступления против человечности

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Правительство Израиля при поддержке стран Евросоюза и США в течение 25 дней совершает преступление против человечности на территории сектора Газа. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе обращения к нации.
Он подчеркнул, что союзники Израиля, в частности, европейские страны, вновь не выдержали испытания гуманностью в секторе Газа.
Эрдоган добавил, что Турция прикладывает все возможные усилия для того, чтобы привлечь к ответственности перед законом всех, кто виноват в военных преступлениях на территории сектора Газа.
Ранее сообщалось, что Израиль отозвал своих дипломатических представителей после заявлений Эрдогана, направленных против страны.
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Эрдоган добавил, что Турция прикладывает все возможные усилия для того, чтобы привлечь к ответственности перед законом всех, кто виноват в военных преступлениях на территории сектора Газа.
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Анастасия Чинкова