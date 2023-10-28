Эрдоган обвинил Запад в двуличии из-за отсутствия реакции на гибель детей в Газе

Фото: сайт Кремля
Во время своего выступления на митинге в поддержку Палестины в стамбульском аэропорту им. Ататюрка президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал ряд жестких заявлений в адрес Израиля и его западных союзников. Кроме того, он обвинил страны Запада в двуличии.
Об этом турецкий лидер написал в своем телеграм-канале. Поводом стало то, что западные политики никак не реагируют на гибель палестинских детей в секторе Газа.
По его мнению, в этом ярко проявляется двуличие Запада. Президент Турции также добавил, что в стране ведется работа по признанию Израиля военным преступником.
По сведениям Минздрава Палестины, количество детей, погибших в секторе Газа в результате обстрелов и бомбежек Израиля, приближается к трем тысячам.
Читайте также:
Эрдоган: Турция готова стать одной из стран-гарантов Палестины
Эрдоган: Эй, Запад! Мы можем нагрянуть к вам однажды ночью
Эрдоган: Турция намерена объявить Израиль военным преступником
«Те, кто недавно проливал крокодиловы слезы по поводу гибели мирных жителей во время конфликта России и Украины, сегодня молча наблюдают за гибелью тысяч невинных детей», — написал Эрдоган.
По сведениям Минздрава Палестины, количество детей, погибших в секторе Газа в результате обстрелов и бомбежек Израиля, приближается к трем тысячам.
Читайте также:
Эрдоган: Турция готова стать одной из стран-гарантов Палестины
Эрдоган: Эй, Запад! Мы можем нагрянуть к вам однажды ночью
Эрдоган: Турция намерена объявить Израиль военным преступником
Александр Бойцов