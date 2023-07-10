Эрдоган: Перед вхождением Швеции в НАТО надо принять Турцию в ЕС

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция сможет вступить в НАТО только тогда, когда Турция войдёт в Евросоюз. Об этом сообщает РИА Новости.
«Турцию заставляют ждать уже 50 лет у дверей ЕС. Говорю этим странам, заставляющим нас ждать, скажу это и в Вильнюсе: сначала откройте Турции двери в ЕС, тогда мы откроем путь Швеции в НАТО, как сделали это ранее в отношении Финляндии», — отметил Эрдоган.
До этого Реджеп Тайип Эрдоган поддержал вступление Украины в НАТО после того, как будет закончен конфликт с Россией. По его словам, Анкара поддерживает территориальную целостность Украины. Кроме того, руководство страны надеется, что в дальнейшем процесс вступления Киева в НАТО будет упрощён.
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