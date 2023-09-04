Эрдоган: переговоры с Путиным по вопросу зерновой сделки значимы для мира

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу «зерновой сделки» станут значимыми для мира и для африканских стран. Об этом Эрдоган сообщил в ходе российско-турецких переговоров в Сочи.
Ранее сообщалось, что Эрдоган в ходе переговоров с Путиным заявит о готовности стать посредником по урегулированию кризиса на Украине. Главный советник президента Турции Акыф Чагатай Кылыч ранее рассказал, что турецкое руководство надеется на достижение определенных договоренностей по вопросу возобновления зерновой сделки.
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Екатерина Коршунова