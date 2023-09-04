Эрдоган поблагодарил Путина за приглашение на переговоры в Сочи и гостеприимство

Фото: сайт Кремля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил президента РФ Владимира Путина за приглашение на переговоры в Сочи и проявленное гостеприимство.
Эрдоган отметил, что Турция также благодарна России за помощь в тушении лесных пожаров.
Напомним, переговоры в широком составе президента РФ Владимира Путина и главы турецкого государства Реджепа Тайипа Эрдогана завершились в Сочи. В ходе переговоров, лидеры стран обсудили двустороннее сотрудничество, уделили внимание вопросам энергетики государств, а также договорились о запуске первого блока АЭС в Турции.
Ранее Путин заявил, что проявляется тенденция к использованию национальных валют в расчетах между Турцией и Россией.
Читайте также:
Путин: тенденция к использованию национальных валют между Россией и Турцией есть
Эрдоган: переговоры с Путиным по вопросу зерновой сделки значимы для мира
Переговоры Путина и Эрдогана в широком составе завершились в Сочи
Напомним, переговоры в широком составе президента РФ Владимира Путина и главы турецкого государства Реджепа Тайипа Эрдогана завершились в Сочи. В ходе переговоров, лидеры стран обсудили двустороннее сотрудничество, уделили внимание вопросам энергетики государств, а также договорились о запуске первого блока АЭС в Турции.
Читайте также:
Путин: тенденция к использованию национальных валют между Россией и Турцией есть
Эрдоган: переговоры с Путиным по вопросу зерновой сделки значимы для мира
Переговоры Путина и Эрдогана в широком составе завершились в Сочи
Екатерина Коршунова