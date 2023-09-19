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Эрдоган поддержал операцию Баку в Нагорном Карабахе

19 сентября 2023, 19:53
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Турция поддерживает военную операцию, проводимую ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе. Такое заявление сделал президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая Генеральной ассамблее ООН.
«Последние враждебные столкновения между Арменией и Азербайджаном необходимо урегулировать. Главной целью должно стать совместное мирное проживание азербайджанцев и армян в Карабахе», - заявил Эрдоган.

При этом он подчеркнул, что территория Нагорного Карабаха принадлежит Азербайджану.


Ранее в Администрации Азербайджана заявили, что для приостановки антитеррористических мер незаконные армянские вооруженные формирования должны поднять белый флаг, сдать всё оружие, незаконный режим должен быть распущен. В любом другом раскладе антитеррористические меры будут продолжены.

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#оружие
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#меры
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ВС Азербайджана взяли под контроль более 60 позиций военных Армении в Карабахе
19 сентября 2023, 20:21

Фото: iStock/Niko_Cingaryuk

ВС Азербайджана в ходе проведения операции в Нагорном Карабахе захватили более 60 позиций армянских военных, также уничтожено большое число вооружения. Об заявил начальник пресс-службы МИД Азербайджана Анар Эйвазов в ходе брифинга.
Он рассказал, что военные Азербайджана с начала проведения операции в Нагорном Карабахе уже смогли уничтожить около 20 военных автомобилей, более 40 артиллерийских установок, более 30 минометов, два ЗРК, а также шесть станций РЭБ, принадлежащих военным Армении.

Ранее в администрации Азербайджана заявили, что для приостановки антитеррористических мер незаконные армянские вооруженные формирования должны поднять белый флаг, сдать всё оружие, незаконный режим должен быть распущен», - говорится в сообщении администрации.


«Азербайджанские подразделения наносят удары исключительно по военной инфраструктуре и объектам», - подчеркнул Эйвазов.

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#военные
#операции
#оружие
#флаг
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Протестующие в Ереване требуют отставки Пашиняна и войны с Азербайджаном
Протестующие штурмуют Дом правительства в Ереване
19 сентября 2023, 20:05

Фото: iStock/Wirestock

Протестующие в Ереване предпринимают попытки штурма Дома правительства и требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, передает РИА Новости.
Согласно сообщению, люди пытаются прорвать полицейский кордон, ранее выставленный вокруг здания кабмина. Протестующие уже начались столкновения с полицией. В свою очередь сотрудники правоохранительных органов применили светошумовые гранаты.

Протестующие также требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, а также вступления в войну против Азербайджана.

Ранее сообщалось, что около здания правительства Армении в центре Еревана собралась толпа местных жителей Протестующие выкрикивают антиправительственные лозунги. Митингующие обвиняют руководство страны и премьер-министра Никола Пашиняна в том, что сложившаяся ситуация произошла из-за политики, проводимой властями страны. Протестующие также призывают защитить мирных граждан Армении, которые находятся в Карабахе.

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#страны
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В Конгрессе США высмеяли одежду Зеленского на Генассамблее ООН
Конгрессвуман Грин: Зеленский мог надеть пиджак и галстук, требуя деньги у США
19 сентября 2023, 19:16

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоило бы надеть, для того, чтобы требовать деньги у США. Так прокомментировала внешний вид украинского лидера, в котором он предстал на Генассамблее ООН, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.
«Зеленский - не губернатор 51-го штата, но Джо Байден у него в кармане. В кармане его спортивных штанов. Меньшее, что он мог сделать - надеть костюм и галстук, когда требует наши деньги», - написала она в своей соцсети.

При этом она подчеркнула, что отдаст свой голос против дальнейшей помощи Украине.

Президент США Джо Байден заявил, что Россия стоит на пути к миру на Украине. Об этом он сообщил в ходе своего выступления на 78-й Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. По словам американского лидера, цена России за мир – капитуляция Украины.

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Байден заявил, что на пути к миру на Украине стоит Россия
19 сентября 2023, 18:29

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден заявил, что Россия стоит на пути к миру на Украине. Об этом он сообщил в ходе своего выступления на 78-й Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.
По словам американского лидера, цена России за мир – капитуляция Украины. 
 
Прежде, Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам, однако власти Киева о таких намерениях не заявляли. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский на законодательном уровне запретил переговоры с Россией. 
 
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#переговоры
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Азербайджан оценил возможность встречи с армянами Карабаха
Азербайджан выразил готовность встретиться с армянским населением Карабаха
19 сентября 2023, 18:23

Фото: iStock/irgit

В администрации азербайджанского президента Ильхама Алиева заявили, что власти страны готовы провести встречу с представителями армянского населения Нагорного Карабаха.
Прежде, к проведению переговоров призвали представители Нагорного Карабаха. Они заявили о намерении обсудить сложившуюся ситуацию регионе и разработать меры по урегулированию кризиса. 
 
В администрации президента Азербайджана сообщили о готовности к переговорам и встрече в Евлахе с населением. 

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#меры
#протесты
#оон
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В Баку назвали условие для прекращения огня в Карабахе
Азербайджан продолжит антитеррористические меры, если в Карабахе не сложат оружие
19 сентября 2023, 17:58

Фото: iStock/ffikretow

Антитеррористические меры в Нагорном Карабахе будут продолжены, если незаконные вооруженные формирования не сложат оружие и не сдадутся. Такое заявление сделала администрация Азербайджана.
«Для приостановки антитеррористических мер незаконные армянские вооруженные формирования должны поднять белый флаг, сдать всё оружие, незаконный режим должен быть распущен», - говорится в сообщении администрации.

В любом другом раскладе антитеррористические меры будут продолжены, подчеркивается в заявлении.

МИД Франции обратилось к Баку с требованием о прекращении военных действий. Представители ведомства указали на необходимость соблюдения норм международного права. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что Москва призывает Баку и Ереван к урегулированию кризиса дипломатическим путем.

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Киев ответил на обвинения против ВСУ в ударе по Константиновке
Подоляк: следственные органы дадут оценку удару по Константиновке
19 сентября 2023, 17:38

Фото: istockphoto/alzay

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что следственные органы страны проведут дополнительную проверку по факту нанесения удара по Константиновке. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
По его словам, сомнения западных источников в вине России вызывают рост различных теорий, поэтому должна быть дана дополнительная правовая оценка произошедшему. 
 
Прежде сообщалось, что газета New York Times провела расследование, которым было установлено, что ракетный удар по рынку в Константиновке нанесли военнослужащие Украины. В свою очередь, киевские власти обвиняют в произошедшем Россию и заявляют, что удар по гражданскому объекту был нанесен со стороны позиций ВС РФ.  
 
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В Пентагоне раскрыли, почему США не отправляют Украине дальнобойные ракеты
Пентагон: Киев больше нуждается в ПВО, чем в дальнобойных ракетах
19 сентября 2023, 17:33

Фото: iStock/Phototreat

Украина нуждается в средствах ПВО, на передаче которых сосредоточены союзники. Так ответил глава Пентагона Ллойд Остин на вопрос о предоставлении Украине дальнобойных ракет.
«Мы остаемся сосредоточены на их наиболее острых нуждах. Мы торопились обеспечить наибольшее количество средств ПВО и артиллерийских платформ», - заявил Остин.

Он также добавил, что США готовы сделать все возможное для того, чтобы Киев мог защищаться от угрозы с воздуха именно сейчас. Однако, по его словам, еще многое предстоит сделать в рамках предоставления Украине средств противовоздушной обороны.

Накануне МИД Германии заявил о новом пакете помощи для Украины, однако дальнобойные ракеты Taurus в него не вошли.

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#сша
#зеленский
#киев
#пво
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Пашинян обсудил ситуацию в Карабахе с госсекретарем США Блинкеном
19 сентября 2023, 17:26

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном обстановку в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает издание Sputnik Армения.
В настоящее время подробности переговоров не приводятся. 
 
Прежде, МИД Франции обратилось к Баку с требованием о прекращении военных действий. Представители ведомства указали на необходимость соблюдения норм международного права. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что Москва призывает Баку и Ереван к урегулированию кризиса дипломатическим путем. 

Прежде сообщалось, что Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Карабахе. 
 
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