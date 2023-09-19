Эрдоган поддержал операцию Баку в Нагорном Карабахе

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Турция поддерживает военную операцию, проводимую ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе. Такое заявление сделал президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая Генеральной ассамблее ООН.
«Последние враждебные столкновения между Арменией и Азербайджаном необходимо урегулировать. Главной целью должно стать совместное мирное проживание азербайджанцев и армян в Карабахе», - заявил Эрдоган.
При этом он подчеркнул, что территория Нагорного Карабаха принадлежит Азербайджану.
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