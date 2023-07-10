Эрдоган поддержал вступление Украины в НАТО по завершению конфликта

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал вступление Украины в НАТО после того, как будет закончен конфликт с Россией. Об этом сообщает издание Аnadolu.
«Мы считаем, что скорейшее прекращение войны справедливым и прочным миром будет способствовать процессу членства Украины в НАТО», - уверен Эрдоган.
По его словам, Анкара поддерживает территориальную целостность Украины. Кроме того, руководство страны надеется, что в дальнейшем процесс вступления Киева в НАТО будет упрощен.
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