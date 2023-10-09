Эрдоган: Подход Израиля, игнорирующий права палестинцев, угрожает его же народу

Министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле объявила о прекращении работы единственной больницы в городе Бейт-Ханун в секторе Газа из-за израильских обстрелов, которые произошли во время нарастания палестино-израильского конфликта. Эту информацию она представила на открытии 70-й сессии Регионального комитета ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья, передает РИА Новости.