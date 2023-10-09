Эрдоган: Подход Израиля, игнорирующий права палестинцев, угрожает его же народу

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что подход Израиля, игнорирующий права палестинцев, угрожает израильскому народу. Об этом пишет РИА Новости.
По словам турецкого лидера, международное сообщество не выполнило данные палестинцам обещания, что сыграло важную роль в обострении конфликта. При это Эрдоган отметил, что турецкая сторона с 1949 года признаёт государство Израиль и поддерживает с ним дипломатические отношения.
Президент подчеркнул, что мир в регионе невозможен без создания независимого суверенного палестинского государства со столицей в Иерусалиме в границах 1967 года и заявил об ошибочной политике Израиля.
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Президент подчеркнул, что мир в регионе невозможен без создания независимого суверенного палестинского государства со столицей в Иерусалиме в границах 1967 года и заявил об ошибочной политике Израиля.
«Очевидно, что проблему в регионе нельзя решить, постоянно притесняя палестинский народ и конфискуя его дома и земли. Такой подход приведет к разочарованию в поисках мира. Мы также выступаем против случайных действий в отношении израильского гражданского населения», — цитирует агентство слова Реджепа Эрдогана.
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Диана Аванесян