Эрдоган пообещал приложить усилия для возобновления зерновой сделки

Фото: сайт Кремля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжит прилагать усилия для возобновления зерновой сделки. Слова турецкого лидера приводит телеканал TRT.
Эрдоган отметил, что решение о возобновлении зернового соглашения будет зависеть от сторон соглашения. В частности, от западных стран, которые не исполнили свои обязательства, из-за чего сделка была прекращена.
По словам турецкого главы, Анкара продолжает прилагать усилия для того, чтобы черноморская зерновая инициатива возобновилась. Он также призвал Запад к выполнению своих обязанностей, в рамках данного соглашения.
Напомним, МИД России уведомил Украину, Турцию и ООН о прекращении зерновой сделки 18 июля. Данное решение было принято Москвой по причине невыполнения договоренностей сторонами соглашения.
Читайте также:
Названы цели Турции в сотрудничестве с РФ для решения украинского конфликта
Путин обсудит с Эрдоганом зерновую сделку и сирийский вопрос
РИА Новости: Эрдоган предложит Путину посредничество по Украине
По словам турецкого главы, Анкара продолжает прилагать усилия для того, чтобы черноморская зерновая инициатива возобновилась. Он также призвал Запад к выполнению своих обязанностей, в рамках данного соглашения.
Читайте также:
Названы цели Турции в сотрудничестве с РФ для решения украинского конфликта
Путин обсудит с Эрдоганом зерновую сделку и сирийский вопрос
РИА Новости: Эрдоган предложит Путину посредничество по Украине
Анастасия Крестьянова