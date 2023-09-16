Эрдоган предложил Путину, Алиеву и Пашиняну провести встречу по Карабаху

Фото: iStock/9parusnikov
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что предложил лидерам России, Азербайджана и Армении провести четырехстороннюю встречу по Карабаху. Об этом Эрдоган сообщил на брифинге перед вылетом в США на ГА ООН.
Турецкий лидер также заявил о своем намерении осудить встречу с Алиевым. Эрдоган отметил, что ответа пока не последовало.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что руководство Армении по существу признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. По словам российского лидера, в Пражском заявлении Армения зафиксировала это на бумаге.
Путин также сообщил, что мандат российских миротворцев всё еще действует в Карабахе. Путин подчеркнул, что вопросы гуманитарного характера, недопущения «этнических чисток», «конечно, никуда не делись».
Читайте также:
Путин прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
Ереван по существу признал суверенитет Баку над Карабахом, заявил Путин
Азербайджан посчитал заявление МИД России о ситуации в Карабахе не соответствующим «союзническому взаимодействию»
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что руководство Армении по существу признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. По словам российского лидера, в Пражском заявлении Армения зафиксировала это на бумаге.
Читайте также:
Путин прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
Ереван по существу признал суверенитет Баку над Карабахом, заявил Путин
Азербайджан посчитал заявление МИД России о ситуации в Карабахе не соответствующим «союзническому взаимодействию»
Екатерина Коршунова