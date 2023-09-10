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Эрдоган предложил России увеличить объем поставок бесплатного зерна для Африки

10 сентября 2023, 15:55
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил российской стороне не ограничиваться поставкой нуждающимся странам Африки одного миллиона тонн бесплатного зерна, а увеличить этот объем.

Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Нью-Дели (Индия). Турецкий лидер напомнил о планах России, Катара и Турции направить бесплатно один миллион тонн зерна в те страны африканского континента, в которых наиболее тяжелая продовольственная ситуация. По мнению Эрдогана, в Африке много государств, нуждающихся в такой помощи, поэтому объемы поставок следует увеличить. Об это президент Турции сказал на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель подверг критике идею о бесплатной поставке зерна в Африку. Он почему-то посчитал, что такое решение России, Турции и Катара является проявлением цинизма и неуважения к африканским странам. Еврочиновник привел в пример так называемые «коридоры солидарности», по которым, как известно, зерно большей частью поставляется в европейские государства, а вовсе не в голодающие страны Африки.

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Плющенко и Рудковская приехали голосовать на участок в Назарьево
10 сентября 2023, 16:42

Фото: Мособлизбирком

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и его жена, продюсер и телеведущая Яна Рудковская приняли участие в выборах в Московской области. Они приехали на избирательный участок в Назарьево.
«Мы с Евгением приезжаем каждые выборы на избирательный участок в Назарьево. Знаем о ДЭГе, но выбираем очное голосование. Мы показываем своим примером, что обязательно нужно голосовать, потому что развитие нашего региона очень важно. И мы видим все изменения и хотим, чтобы всё это оставалось. Три года назад мы открыли здесь большую академию «Ангелы Плющенко», – поделилась Рудковская
Плющенко добавил, что развитие массового и детского спорта – один из его личных приоритетов. 
«Это наш долг. Мы поддерживаем того, кто действительно радеет душой за родное Подмосковье, столько сил и энергии вкладывает в его будущее», – подчеркнул фигурист. 
После голосования звёздная пара устроила фотосессию с членами комиссии и избирателями.
 
В Московской области 10 сентября завершается трёхдневное голосование в рамках 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах.  

Отдать голос можно как на избирательных участках, так и с помощью дистанционного электронного голосования.

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#мособлизбирком
#выборы
#голосование
#едг
#дэг
#участок
#единый день голосования
#подмосковье
#московская область
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Зампред избиркома ЛНР Сумская: явка на выборы в регионе составила 72,53%
10 сентября 2023, 16:35

Фото: РИА Новости/Сергей Тарасов

В Луганской Народной Республике завершилось голосование, ярка на выборы за три дня составила 72,53%. Об этом сообщила заместитель председателя избиркома ЛНР Марианна Сумская.
В настоящее время все избирательные участки закрыты, предстоит подсчёт голосов.

Ранее МИД Украины и НАТО осудили проведение выборов на новых территориях России, назвав их нелигитимными. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой такое отношение украинских властей к проведению голосования в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях говорит о безразличном отношении к мнению местного населения.

Кроме того, украинские власти произвели атаку на избирательный участок в Запорожской области. Они запустили беспилотник ночью, поэтому никто не пострадал. По мнению замглавы ЦИК РФ Николая Булаева, это была попытка напугать население.

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#лнр
#украина
#голосование
#выборы
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Явка на участки в Подмосковье к 15 часам превысила 50%
10 сентября 2023, 16:23

Фото: Мособлизбирком

Явка избирателей на участки по выборам в Подмосковье к 15 часов превысила 50%. Дистанционно проголосовали 87%, сообщил председатель Мособлизбиркома Илья Берёзкин.
«Голосование в Московской области продолжается. Явка избирателей на выборах по состоянию на 15 часов составила 50,78%. На участках проголосовали 2 млн 849 тысяч 645 человек. Посредством ДЭГ в Подмосковье отдали голоса 386 тыс 953 человека, что составляет 87% от числа заявившихся», – отметил Берёзкин
 По его словам, голосование проходит штатно, серьёзных нарушений не зафиксировано.
«За сегодняшний день в Мособлизбирком было подано 39 обращений. Это очень незначительное количество, но на каждое из них мы оперативно реагируем. Четыре – это жалобы, связанные с действием или бездействием участковых избиркомов. По каждому из них проведена большая работа, все вопросы сняты. Сообщалось, что на трёх участках будто бы происходили «вбросы» бюллетеней в урны. В двух случаях это были фейки, с этими людьми сейчас работают правоохранители». 29 обращений были связаны с актуализацией избирательных списков», – рассказал Берёзкин.  
Два человека, по его словам, попросили помощи в ДЭГ. Это было связано с тем, что на их мобильных устройствах работал VPN, что мешает работе портала госуслуг. 
 
Один избиратель из Фрязина не знал, на каком участке ему голосовать. Этот вопрос также был решён. 
 
В Московской области 10 сентября завершается трёхдневное голосование в рамках 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах.  

Отдать голос можно как на избирательных участках, так и с помощью дистанционного электронного голосования. Активным избирательным правом обладают более 6 млн жителей Подмосковья. В регионе работают более 3,9 тыс участковых избирательных комиссий. Доступ к бюллетеням ДЭГ получили более 445 тыс избирателей.

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#мособлизбирком
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Журналисты рассказали, как проходят выборы в оживающей Волновахе
10 сентября 2023, 16:16

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Во многих регионах России, включая ДНР, с 8 по 10 сентября проходят выборы в органы власти различных уровней. О том, как жители Волновахи в Донецкой Народной Республике голосовали за депутатов народного Совета региона, рассказали журналисты.
Корреспондент издания «360» узнала, как голосовали пенсионеры и маломобильные граждане. Члены избирательной комиссии посетили каждого, кто по какой-либо причине не смог сам прийти на избирательный участок. С утра сотрудники комиссии получили списки и начали поквартирный обход. Придя в квартиру к избирателю, там устанавливают специальную ширму — таким образом соблюдается положенная по закону тайна голосования.

Пожилые и молодые избиратели  на Донбассе уверены: голосовать нужно обязательно, ведь это их земля, их судьба, их жизнь. Конечно, они должны участвовать в определении того, как и под чьим руководством регион будет жить и развиваться. Сейчас Волноваха оживает. Восстанавливаются детские сады, школы, городская и социальная инфраструктура, возвращаются жители. А кто-то и не уезжал, как, например, 18-летняя Яна, которая сегодня голосовала впервые. Она рассказала, что немного волновалась, но очень рада, что приняла участие в выборах. Теперь она знает, что тоже поучаствовала в том, чтобы сделать Волноваху лучше.

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#пенсионеры
#земля
#школы
#социальная инфраструктура
#жизнь
#детские сады
#участок
#жители
#регион
#сотрудники
#днр
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Делегация Мьянмы оценила работу избирательных участков в Коломне
10 сентября 2023, 15:58

Фото: Мособлизбирком

На избирательных участках в Коломне в заключительный день голосования в Подмосковье побывала делегация Мьянмы. Их работу оценил председатель союзной избирательной комиссии Тейн Соэ.
«У вас многое сделано, чтобы избиратели голосовали комфортно. Очень удобные участки, вы молодцы. Я также видел, как проходит электронное голосование. Это полезная вещь. Удобные КОИБы с подсчётом бюллетеней, хорошо устроены кабинки для голосования. Весь процесс открытый», – поделился впечатлениями Тейн Соэ. 
В Московской области проходит третий, заключительный день выборов губернатора, дополнительных выборов депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборов депутатов советов депутатов в 10 городских округах.
 
В регионе зарегистрировано 6 203 678 избирателей. Впервые в Подмосковье проводится и дистанционное электронное голосование. Доступ к бюллетеням ДЭГ получили более 445 тыс избирателей. 
 
Избирательные участки Подмосковья оснащены веб-камерами для оперативной коммуникации, благодаря чему вышестоящие комиссии смогут оперативно рассматривать вопросы, возникающие в УИК.   935 участков оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней, КОИБ 2017, позволяющими автоматически подсчитывать голоса.

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#выборы
#голосование
#единый день голосования
#едг
#коломна
#участок
#дэг
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Депутат Толмачёв: новые технологии помогают бороться с фейками на выборах
10 сентября 2023, 15:27

Фото: Мособлизбирком

Работа Ситуационного центра штаба общественного наблюдения за ходом голосования в Подмосковье помогает бороться с фейками об избирательной компании. Такое мнение высказал депутат Госдумы Александр Толмачёв.
«Я здесь уже не первый год. Очень важно, что здесь всё можно увидеть онлайн. Раньше мы боролись с фейками. Когда кто-то пишет о нарушениях, можно просто прочитать, поверить и критиковать всё, что происходит в избирательной системе Российской Федерации или Подмосковья. Во-первых, здесь в режиме онлайн можно посмотреть, что происходит на том или ином избирательном участке в Подмосковье. Во-вторых, можно связаться с этим участком, что-то уточнить и все мифы развеять», – пояснил парламентарий. 
По его мнению, подобных фейков становится всё меньше – в том числе благодаря современным технологиям. 
«Я вижу, что с каждым годом этих вбросов, дискредитации становится меньше. Мы научились бороться с фейками и сами заинтересованы в том, чтобы провести выборы чисто, открыто и легитимно. И я очень рад, что сегодня современные технологии позволяют нам сделать это оперативно, быстро и качественно», – заключил Толмачёв. 
В Московской области с 8 по 10 сентября проходят выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов советов депутатов в 10 городских округах.
 
В регионе зарегистрировано 6 203 678 избирателей. Впервые в Подмосковье проводится и дистанционное электронное голосование. Доступ к бюллетеням ДЭГ получили более 445 тыс избирателей. 
 
Избирательные участки Подмосковья оснащены веб-камерами для оперативной коммуникации, благодаря чему вышестоящие комиссии смогут оперативно рассматривать вопросы, возникающие в УИК.   935 участков оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней, КОИБ 2017, позволяющими автоматически подсчитывать голоса.
 
В Одинцове открыт Ситуационный центр штаба общественного наблюдения за ЕДГ-2023. Там организована работа горячей линии для обращений граждан по вопросам избирательного процесса и оперативной фиксации возможных нарушений: 8 (499) 550-60-89.
 
В Мособлизбиркоме с 8:00 до 20:00 работает горячая линия по вопросам проведения выборов: 8 (800) 550-97-44.
 
Номер телефона горячей линии по вопросам реализации избирательных прав граждан: 8 (498) 602-32-20. 
 
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#голосование
#выборы
#едг
#единый день голосования
#подмосковье
#московская область
#госдума
#депутат
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Российских журналистов не пустили на пресс-конференцию к Макрону
10 сентября 2023, 15:21

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Журналистов из России не допустили на пресс-конференцию к Эммануэлю Макрону. Сотрудники пресс-службы президента Франции пытались разбить телефон девушке-репортеру, которая снимала на камеру русофобское поведение французов.
Российские журналисты столкнулись с очередным проявлением русофобии со стороны «просвещенной Европы» на саммите G20 в Нью-Дели. Российского репортера Екатерину отказались допустить на пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона после того, как организаторы узнали, что она из России, передает телеграм-канал Readovka. От объяснений такого поведения «демократичные и толерантные» европейцы уклонились, сказав только, что она «сама понимает», почему так происходит.

После словесной перепалки работники пресс-службы французского лидера продолжили препятствовать журналистской деятельности девушки, буквально перекрыв вход в пресс-центр. Одна из сотрудниц даже попыталась разбить телефон Екатерины, на который та снимала факты дискриминации. Журналистов из других стран на пресс-конференцию Макрона допустили беспрепятственно.




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#телефон
#журналисты
#работники
#g20
#президент
#пресс-конференция
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Путин и лидер Мали Гоита по телефону обсудили вопросы сотрудничества
10 сентября 2023, 15:04

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Мали Ассими Гоита. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе разговора главы государств обсудили развитие сотрудничества между странами в разных областях, в частности, в экономике, гуманитарной сфере и борьбе с терроризмом. 

Гоита выразил благодарность Путину за поддержку в вопросе снятия с Мали международных санкций. Помощь России Мали была осуществлена, в частности, во время недавнего голосования в Совете Безопасности ООН. 

Также, российский президент выразил соболезнования из-за теракта, произошедшего на северо-востоке Мали 7 сентября. По сообщениям МИД РФ, в результате происшествия погибли 49 мирных жителей и 15 военнослужащих. Уточняется, что одно из нападений террористы совершили на пассажирское судно, которое следовало по реке Нигер.

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#россия
#владимир путин
#мали
#сотрудничество
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«Не хватает воли»: Кулеба осудил Запад за медленные темпы создания трибунала против РФ
Глава МИД Украины Кулеба осудил запад в слабоволии
10 сентября 2023, 14:42

Фото: iStock/alzay

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба осудил Запад за отсутствие прогресса в создании трибунала для расследования «преступлений» России, а также в передаче Киеву замороженных активов. Об этом пишет издание Barron’s.
Он уточнил, что решение первого вопроса идёт медленными темпами из-за разногласий Киева с западными партнёрами, а во второй вопрос не решается из-за того, что у Запада «явно не хватает воли».

Так, по словам Кулебы, Киев не устраивает создание трибунала, который основывался бы на судебной системе Украины, поскольку это не позволит «лишить высшее российское руководство неприкосновенности».

Также Украина требует передачи замороженных российских активов.

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