Эрдоган предложил России увеличить объем поставок бесплатного зерна для Африки

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил российской стороне не ограничиваться поставкой нуждающимся странам Африки одного миллиона тонн бесплатного зерна, а увеличить этот объем.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель подверг критике идею о бесплатной поставке зерна в Африку. Он почему-то посчитал, что такое решение России, Турции и Катара является проявлением цинизма и неуважения к африканским странам. Еврочиновник привел в пример так называемые «коридоры солидарности», по которым, как известно, зерно большей частью поставляется в европейские государства, а вовсе не в голодающие страны Африки.
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