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Эрдоган предложит Путину помощь в разрешении конфликта на Украине

Milliyet: Эрдоган намерен заявить Путину о готовности стать посредником по Украине
04 сентября 2023, 10:24
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи заявит о готовности стать посредником по урегулированию кризиса на Украине. Об этом пишет издание Milliyet со ссылкой на собственные источники.

Авторы статьи полагают, что на грядущих переговорах, президент Турции обратит внимание на важность установления мира в регионе и решения конфликта дипломатическим путем. Также, журналисты заявили, что Эрдоган предложит Владимиру Путину посредничество в дипломатическом урегулировании кризиса и организации прямых переговоров между сторонами конфликта.

Кроме того, обозреватели издания выразили надежду, что встреча лидеров положительно скажется на решении о возобновлении зернового соглашения.

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Для жителей Подмосковья продолжается голосование в новых регионах
04 сентября 2023, 10:09

Фото: Telegram-канал Мособлизбиркома

На территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в 8 утра открылись избирательные участки, где жители Подмосковья, находящиеся в служебной командировке, смогут проголосовать на выборах губернатора Московской области.
«Участки принимают избирателей сегодня до 18.00, а также во вторник с 8.00 до 14.00», – говорится в Telegram-канале Мособлизбиркома.
А для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей сегодня последний день голосования на выборах депутатов законодательных органов этих регионов. 30 экстерриториальных избирательных участков, организованных на территории Московской области, будут открыты до 15 часов.
 
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#единый день голосования
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В США признали, что планы НАТО по Крыму обречены на провал
Экс-разведчик США Риттер: Намерение НАТО выгнать Россию из Крыма нереализуемо
04 сентября 2023, 10:08

Фото: iStock/IherPhoto

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что для НАТО победой будет считаться лишь добровольный уход России с новых территорий, включая Крым, однако, это не реально. Таким мнением он поделился в интервью YouTube-каналу Gegenpol.
Экс-разведчик США также отметил, что наступление ВСУ обречено на провал.  

По его словам, результатом того, что страны НАТО приняли желаемое за действительное, стало огромное количество потерь среди украинских военнослужащих. Ошибка, которая была совершена НАТО и киевскими властями стала трагической для военнослужащих Украины.  

Риттер также назвал печальным то, что НАТО допустила такую ошибку. 

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Министр обороны Украины Резников подал в Верховную раду заявление об отставке
04 сентября 2023, 10:04

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что подал в Верховную раду заявление об отставке. Об этом Резников сообщил на своей страничке в социальной сети.
Напомним, 3 сентября украинский лидер Владимир Зеленский заявил о смене министра обороны Украины и об отставке действующего главы Минобороны Алексея Резникова. Оборонное ведомство вместо него возглавит глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

По словам Зеленского, Верховная Рада хорошо знакома с Умеровым  и ожидает, что парламент поддержит его кандидатуру. Голосование пройдет на следующей неделе.

Отмечается, что президент Соединенных Штатов Джо Байден подтвердил, что он ознакомлен с решением президента Украины Владимира Зеленского о снятии Алексея Резникова с поста министра обороны.

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#сша
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#минобороны
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Завершается голосование на подмосковных экстерриториальных избирательных участках
04 сентября 2023, 09:59

Фото: Telegram-канал Мособлизбиркома

На 30 экстерриториальных избирательных участках Подмосковья завершился третий день голосования, сообщили в Мособлизбиркоме. В воскресенье в 20 часов закрылись все участки, расположенные в Московской области, где проходит голосование на выборах депутатов законодательных органов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
«Отдать голос может каждый желающий гражданин этих регионов, обладающий избирательным правом и находящийся на территории Московской области. На участках члены комиссий проверяют у избирателей документы, выдают бюллетени и отвечают на все вопросы. Помещения для голосования оснащены необходимым оборудованием», – говорится в Telegram-канале Мособлизбиркома.   
Уточняется, что особое внимание уделяется категории избирателей с дополнительными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.  Им обеспечен беспрепятственный доступ в помещения для голосования. 

Голосование на подмосковных экстерриториальных избирательных участках проходит с 1 по 4 сентября. Воспользоваться возможностью отдать свой голос избиратели смогут ещё и в понедельник с 8 до 15 часов.
 
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#мособлизбирком
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#голосование
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#едг
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#московская область
#подмосковье
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В США назвали причину увольнения министра обороны Украины Резникова
NYT: Резникова уволили из-за затянувшегося конфликта с Россией
04 сентября 2023, 09:06

Фото: iStock/alzay

Министра обороны Украины Алексея Резникова отправили в отставку из-за слишком затянувшегося конфликта с Россией, а также коррупции в украинской армии. Об этом пишет The New York Times.
«Перестановки обусловлены несколькими факторами. Среди них - понимание того, что в условиях затянувшегося конфликта Украине потребуется новое руководство», - говорится в материале издания.

Также украинские СМИ и общественные организации обвиняли Резникова в коррупции в армии. Кроме того, некоторые противники продержки Украины в Вашингтоне объясняли свое мнение именно коррупцией в Киеве.

Напомним, 3 сентября украинский лидер Владимир Зеленский заявил о смене министра обороны Украины и об отставке действующего главы Минобороны Алексея Резникова. Оборонное ведомство вместо него возглавит глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

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#сша
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#владимир зеленский
#минобороны
#байден
#активы
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МЧС: В Видном полностью ликвидирован крупный пожар
04 сентября 2023, 07:34

Фото: прокуратура МО

В Видном в складских помещениях, где хранились лакокрасочные изделия, потушен крупный пожар площадью 1,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.
«Пожар на складе в Подмосковье полностью потушен», - говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее в прокуратуре Московской области сообщили, что вечером в воскресенье в складских помещениях по хранению лакокрасочных изделий разгорелся пожар. При этом информация о пострадавших не поступала.

3 сентября также сообщалось, что катер с молодожёнами загорелся на воде в подмосковном Долгопрудном. Отмечается, что инцидент произошел на Клязьминском водохранилище в микрорайоне Новые Водники. Возгорание произошло на судне, на котором плыли молодожены.


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Депутат ЕП Уоллес: действия Евросоюза привели к разрушению Украины
04 сентября 2023, 07:22

Фото: iStock/sinonimas

Финансовая и военная помощь стран Евросоюза привела Украину к еще большим разрушениям. Такое мнение выразил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.
«ЕС сейчас обсуждает финансовый механизм для восстановления Украины, но насколько иррационально то, что мы все еще направляем миллиарды летальной помощи в этот конфликт, продлевая войну, увеличивая разрушения и приводя к человеческим жертвам? - таким вопросом задался Уоллес.

По его словам, страны Евросоюза предотвратили мир, поспособствовав еще большему разрушению.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что рассчитывает до конца года согласовать со странами ЕС ежегодное выделение до 5 миллиардов евро на военную помощь Украине. Он также отметил, что сумма в 5 миллиардов евро станет «потолком».

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#зеленский
#молдавия
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Байден выразил разочарование возможным отсутствием Си Цзиньпина на саммите G20
04 сентября 2023, 07:07

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Действующий президент США Джо Байден выразил свое разочаровании по поводу возможного отсутствия председателя КНР Си Цзиньпина на предстоящем саммите G20, который состоится в сентябре в Нью-Дели. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.
«Я разочарован, но я намерен встретиться с ним (с Си Цзиньпином – ред.)»- приводит пресс-служба слова Байдена, который прокомментировал возможное отсутствие председателя КНР на предстоящем саммите.

Ранее сообщалось, что председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин может пропустить саммит «Большой двадцатки» (G20) в Индии. Вместо него поедет премьер-министр Ли Цян. Профессор НИУ ВШЭ, МГИМО Сергей Лузянин считает, что решение председателя КНР Си Цзиньпина не посещать саммит G20 в Индию связано с неудовлетворенностью Китая ситуацией на китайско-американском треке и неудачными попытками США разрешить имеющиеся возражения.

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#путин
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В Крыму предостерегли Зеленского от попытки вторжения на полуостров
Гемпель: эта ОПГ уничтожила Украину во всем, а уничтожить Крым им не удастся
04 сентября 2023, 06:41

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель выразил мнение, что усилия Владимира Зеленского по организации вторжения на полуостров Крым обречены на провал и капитуляцию, передает РИА Новости.
Гемпель отметил, что Зеленский и его окружение неспособны к государственной деятельности и олицетворяют определенную проблему для Украины. Он также подчеркнул, что попытки запугать Крым бессмысленны и не приведут к желаемому результату. Гемпель выразил уверенность в том, что Зеленского ждет неудача и капитуляция, и призвал не пытаться давить на Крым, так как это опасно и может иметь серьезные последствия для обеих сторон.

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