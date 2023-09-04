Эрдоган предложит Путину помощь в разрешении конфликта на Украине

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи заявит о готовности стать посредником по урегулированию кризиса на Украине. Об этом пишет издание Milliyet со ссылкой на собственные источники.
Кроме того, обозреватели издания выразили надежду, что встреча лидеров положительно скажется на решении о возобновлении зернового соглашения.
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Анастасия Крестьянова