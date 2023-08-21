Эрдоган предостерег ЭКОВАС от вторжения в Нигер

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Военная интервенция ЭКОВАС в Нигер приведет к дестабилизации обстановки во многих государствах континента. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает TRT.
Президент Турции выразил надежду, что в Нигере вскоре будет установлен мир и стабильность.
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