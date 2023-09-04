Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Путиным

Фото: сайт Кремля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщила газета Star.
Напомним, президент России Владимир Путин и Эрдоган сегодня встретятся в Сочи. По предварительным данным, их переговоры начнутся в 13:00.
Президенты обсудят ситуацию вокруг черноморской зерновой сделки и другие вопросы.
Ранее сообщалось о том, что Эрдоган в ходе переговоров с Путиным заявит о готовности стать посредником по урегулированию кризиса на Украине. Отмечается, что на грядущих переговорах, президент Турции обратит внимание на важность установления мира в регионе и решения конфликта дипломатическим путем.
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Екатерина Коршунова