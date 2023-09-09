Эрдоган призвал ослабить санкции против России

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал лидеров G20 выполнить требования России, чтобы возобновить зерновую сделку. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Он отметил, что единственный способ возобновить черноморскую инициативу – это «ослабить санкции» против России, которые мешают стране импортировать сельскохозяйственное оборудование.
Кроме того, по словам турецкого лидера, необходимо вернуть Россию к системе SWIFT, чтобы вновь получить возможность выполнения международных платежей. А также, необходимо застраховать российский экспорт продовольствия и удобрения в лондонской компании Lloyd’s.
Ранее агентство заявляло, что лидеры Группы двадцати нашли компромиссные формулировки по Украине.
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Кроме того, по словам турецкого лидера, необходимо вернуть Россию к системе SWIFT, чтобы вновь получить возможность выполнения международных платежей. А также, необходимо застраховать российский экспорт продовольствия и удобрения в лондонской компании Lloyd’s.
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Анастасия Чинкова