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Эрдоган призвал ослабить санкции против России

Bloomberg: Эрдоган призвал лидеров G20 выполнить требования России
09 сентября 2023, 11:32
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал лидеров G20 выполнить требования России, чтобы возобновить зерновую сделку. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Он отметил, что единственный способ возобновить черноморскую инициативу – это «ослабить санкции» против России, которые мешают стране импортировать сельскохозяйственное оборудование.

Кроме того, по словам турецкого лидера, необходимо вернуть Россию к системе SWIFT, чтобы вновь получить возможность выполнения международных платежей. А также, необходимо застраховать российский экспорт продовольствия и удобрения в лондонской компании Lloyd’s.


Ранее агентство заявляло, что лидеры Группы двадцати нашли компромиссные формулировки по Украине.

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#реджеп тайип эрдоган
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Памфилова рассказала о представителях НАТО на выборах в России
Глава ЦИК Памфилова: НАТО не принимает участие в наблюдении за выборами
09 сентября 2023, 12:32

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Представители НАТО ведут информационную войну с Россией, поэтому нет смысла приглашать их участвовать в наблюдении за ходом голосования в России. Об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах 2023 года.
Она отметила, что бессмысленно приглашать представителей НАТО и сообщать им о ходе голосования, поскольку они открыто называют выборы в России «фикцией».
 
Ранее официальный представитель НАТО Дилан Уайт осудил проведение выборов в новых регионах России. По его мнению, они нарушают международное право. 
 
Кроме того, в ЦИК раскритиковали сообщения западных СМИ о сотрудниках МВД и Росгвардии на выборах. Они предоставляют фейковую информацию, касаемо оружия, которое есть при себе у силовиков на российских выборах.
 
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#цик
#голосование
#элла памфилова
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Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Вашингтон открыто лжёт о ходе контрнаступления ВСУ
09 сентября 2023, 12:09

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Вашингтон лжёт о ходе контрнаступления Украины. Об этом на YouTube-канале Judging Freedom заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Украину. А бывший американский разведчик ВС США Тони Шаффер, комментируя заявления Блинкена о поддержке Украины, заявил, что госсекретарь прикрывает провал контрнаступления ВСУ.

Кроме того, Блинкен сообщил, что украинское контрнаступление начало показывать хорошие результаты.
На это Джонсон возмутился: «Настоящий прогресс? Тони, посмотри на карту!».

Он также отметил, что США не осознают тактику, по которой действуют ВС РФ.

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#сша
#украина
#контрнаступление
#сво
#всу
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Киев скрывает повальный алкоголизм и наркоманию в рядах ВСУ
Экс-премьер Украины Азаров: Киев скрывает повальный алкоголизм в ВСУ
09 сентября 2023, 12:06

Фото: iStock/JARAMA

Украинские военные в зоне боевых действий злоупотребляют алкоголем и наркотиками, однако киевские власти замалчивают эту проблему, которая усугубится после их возвращения домой. Так считает бывший украинский премьер Николай Азаров.
«Проблема, которую замалчивают на Украине – это наркомания и повальный алкоголизм в ВСУ. Многие, кто бывал на "передке", говорят, что траву там курят все, "колеса" глотают 80%, более тяжелые наркотики употребляют 50% военных», - написал Азаров в своем Telegram-канале.

Этим он объяснил частые ДТП с участием военной техники, ЧП с гранатами и другое. По словам Азарова, проблема станет еще серьезнее после окончания конфликта, когда украинские военные вернутся домой и поймут, что государству они не нужны.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Украина не в состоянии справиться с огромными потерями в рядах ВСУ из-за того, что в Министерстве здравоохранения страны царит коррупция. Раненых не на чем вывозить из центра боевых действий.

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#наркотики
#военные
#украина
#алкоголизм
#всу
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Журналисты на саммите G20 встали в очередь за фото с флагом России
09 сентября 2023, 11:51

Фото: iStock/macky_ch

Иностранные журналисты на саммите G20 в Дели массово фотографировались с флагом России, образовав очередь. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что российский триколор туда привезла журналистка из России Екатерина Надольская.

«Сегодня все ко мне подходят, все даже говорят спасибо, за то, что я привезла этот флаг. Некоторые даже завидуют, так как забыли свои флаги, но мы — российская сторона — постарались и привезли», — объяснила Надольская.

Она также рассказала, что уже ездила с флагом России на БРИКС. Тогда он имел огромную популярность, и девушка решила повторить. По ее словам, в какой-то момент к символу российской государственности организовалась очередь из желающих сфотографироваться с ним.

Индийская журналистка Маусами Синхв свою очередь также сфотографировалась с российским флагом, отметив, что никакой «блокады» для работы российских СМИ на саммите G20 не будет, так как Индия является свободной страной, а местные журналисты очень рады возможности пообщаться со своими коллегами из России.

В ходе саммита в Нью-Дели лидеры и представители государств G20 будут обсуждать разнообразные глобальные вопросы, включая важные аспекты сотрудничества с Африканским союзом и вызовы, стоящие перед развивающимися странами и странами Глобального Юга. Также в повестке дня форума будут актуальные вопросы, связанные с мировой политикой, такие как ситуация на Украине.

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#саммит
#девушка
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Секретарь избиркома МО Фурс рассказал о ходе проведения выборов в регионе
09 сентября 2023, 11:07

Фото: РИА Новости/Варвара Гертье

Секретарь избирательного комитета Московской области Руслан Фурс рассказал «Радио 1» о ходе проведения выборов в регионе, а также об оснащении избирательных участков.
По словам секретаря избиркома МО, в регионе проживает свыше шести миллионов избирателей. Выборы проходят в 57 городских округах, в которых представлена 61 избирательная комиссия.

Жители выбирают губернатора Московской области, депутата Мособлдумы по Пушкинскому округу, а также депутатов в органы местного самоуправления.

«На выборы губернатора у нас зарегистрированы четыре кандидата – это от «Единой России» Воробьёв Андрей Юрьевич, от «КПРФ» – Наумов Александр Анатольевич, от «ЛДПР» – Жигарев Кирилл Сергеевич и от «Справедливой России» – Никитин Анатолий Юрьевич», – рассказал Фурс.

Кроме того, он подчеркнул, что для работников избирательной комиссии действует круглосуточная линия психологической помощи, по которой они смогут обратиться с вопросами о том, как справиться со стрессом.

«С точки зрения безопасности тоже напомню. У нас 100% избирательных участков оснащены камерами видеонаблюдения или видеорегистрации, и также надежно охраняет нас всех система «Безопасный регион», которая впервые в России развёрнута и действует в Московской области», – подчеркнул секретарь избиркома МО.

Также Фурс рассказал, чем обусловлено проведение выборов в три дня. По его словам, впервые голосование было продлено во время пандемии COVID-19, чтобы избежать столпотворения людей в целях соблюдения санитарных норм.

«Во-вторых, как показала практика – тоже проводились опросы, замеры и федеральные, и региональные – избирателям, особенно дачникам, удобнее, чтобы это был не один день. Особенно пятница пользуется спросом у этой категории, чтобы была возможность проголосовать и уехать», – объяснил собеседник «Радио 1».

В заключение беседы он отметил, что, несмотря на снятие ковидных ограничений, избирателям, по их требованию, предоставляются санитайзеры.

Напомним, что выборы в Московской области проводятся 8, 9 и 10 сентября. Проголосовать можно классическим способом, заполнив бюллетень, а также в электронном виде. 

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#голосование
#подмосковье
#губернатор
#депутаты
#выборы
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Компромисс по Украине достигнут на саммите G20
Bloomberg: дипломаты G20 нашли компромиссные формулировки по Украине
09 сентября 2023, 10:45

Фото: istock/AlexLMX

В совместном заявлении дипломатов Группы двадцати прозвучат компромиссные формулировки, касающиеся конфликта на Украине. Об этом сообщает Bloomberg.
Как сообщают источники агентства, таким образом дипломаты предполагают преодолеть «разногласия» между Россией и Западом. По их мнению, эти «разногласия» могут помешать принятию итогового документа саммита в Индии.

Уточняется, что формулировки в заявлении похожи на те, что были в заявлении с саммита G20 на Бали в прошлом году.

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#саммит
#лавров
#рф
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Sky News: Цели Зеленского и его западных союзников перестали совпадать
09 сентября 2023, 10:33

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл заявил, что Запад уже добился на Украине всего, чего хотел. Следовательно, цели Киева и его союзников больше не совпадают.
В эфире британского телеканала Sky News военный аналитик отметил, что западные политики начинают все более сомневаться в способности киевского режима добиваться ранее поставленных задач. Тем более, что для Зеленского основной целью является возвращение утраченных территорий, а для Запада — ослабление России,  считает Белл.

США и европейские партнеры все больше сомневаются в эффективности украинского контрнаступления, хотя и продолжают заявлять о готовности поддерживать Киев всеми средствами. Военный подчеркивает, что на Западе всегда считали Россию угрозой, но в настоящее время ситуация меняется, а потому западным странам не мешало бы сосредоточиться на решении собственных внутренних проблем. Раскола среди союзников нет, но очевидно, что позиции Зеленского и его кураторов далеки от единодушия, заключил эксперт.

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#сша
#эксперт
#киев
#украина
#россия
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ABC News: США готовы отправить Украине дальнобойные ракеты ATACMC
09 сентября 2023, 10:09

Фото: istockphoto/vadimrysev

В Белом доме сейчас идет настоящая война между теми, кто хочет дать Украине еще больше денег и теми, кто этому сопротивляется. После недавних успехов ВСУ в Харьковской области «партия войны» чувствует себя на коне, тем более, что в арсеналах Пентагона обнаружилось больше ракет, чем ожидалось.
Об этом сообщает телеканал ABC News. Американские военные утверждают, что окончательное решение по поставкам Киеву ракет большой дальности ATACMS еще не принято. Впрочем, в настоящее время помощь США Украине стала такой же запутанной, как бюджет Пентагона. Стоит напомнить, что американское военное ведомство ни разу за всю свою историю не прошло аудит.

Украина запрашивала у Соединенных Штатов 29 видов различных вооружений в качестве военной помощи. Среди этих пожеланий фигурировали и ракеты ATACMC для HIMARS, дальность которых достигает 300 километров. В настоящее время ВСУ не могут стрелять далее 100 километров. Обозреватели ABC News склоняются к тому, что ATACMC будут отправлены Киеву.

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#сша
#помощь
#военные
#бюджет
#украина
#всу
#ракеты
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Guardian: После пожаров усилилось стремление Гавайев к независимости
Жители Гавайев стремятся к независимости от США
09 сентября 2023, 09:44

Фото: istockphoto/den-belitsky

Сильные лесные пожары в августе нынешнего года усугубили и без того далекую от благополучия ситуацию на Гавайях. Это только усилило стремление коренного населения к независимости от соединенных штатов.
Такое мнение высказал обозреватель британской газеты The Guardian. В материале отмечается, что тлеющая уже давно борьба за суверенитет только обострилась после августовских пожаров, практически испепеливших Западный Мауи. Огонь уничтожил множество жилых домов и вынудил переселиться десятки тысяч гавайцев, в то время как цена жилья в этом штате превышает миллион долларов.

Активисты из числа коренного населения считают, что существование Гавайских островов в качестве независимого самодостаточного государства — единственный способ сохранить эту землю для детей и внуков. Член окружного совета Западного Мауи Тамара Палтин прямо назвала ситуацию оккупацией Гавайев Соединенными Штатами. Она отметила, что при существующем положении вещей законодатели практически лишены возможности как-то помочь пострадавшим от пожаров людям. Ситуация может измениться только при условии возвращения островам независимости.

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