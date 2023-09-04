Эрдоган призвал Путина увеличить число самолетов для тушения пожаров

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным попросил его выделить Анкаре больше самолётов для тушения лесных пожаров.
«Во время пожаров этим летом вы помогли нам двумя присланными вами самолетами. Если мы сможем увеличить их число, это будет гораздо полезнее. Потому что летом мы всегда находимся под этой угрозой», - обратился Эрдоган к Путину.
Он также поблагодарил российского лидера за оказанную помощь и выразил надежду на то, что предстоящая встреча станет благоприятной для решения поставленных вопросов.
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Элина Позднякова