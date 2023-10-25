Эрдоган раскритиковал Израиль и отменил свой визит в страну

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в парламенте заявил, что Турция отменяет все планируемые визиты официальных лиц в Израиль. Об этом сообщает ТАСС. Прездиент уточнил, что его личный государственный визит в страну также отменяется.
«У нас был проект поездки в Израиль, мы его отменили. Они злоупотребили нашей доброй волей», — сообщил Эрдоган .Турецкий лидер раскритиковал действия Тель-Авива в секторе Газа, отметив, что Анкара «не позволит убивать детей» в регионе. По мнению турецкого президента, атакующие сектор Газа и те, кто поддерживает эти атаки, проявляют признаки «психического заболевания».
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Алина Юрчак