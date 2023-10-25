Эрдоган раскритиковал Израиль и отменил свой визит в страну

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в парламенте заявил, что Турция отменяет все планируемые визиты официальных лиц в Израиль. Об этом сообщает ТАСС. Прездиент уточнил, что его личный государственный визит в страну также отменяется.