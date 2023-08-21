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Эрдоган рассчитывает на встречу с Путиным в сентябре

Эрдоган выразил надежду на очную встречу с Путиным в сентябре
21 августа 2023, 14:16

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на проведение очной встречи с российским лидером Владимиром Путиным в сентябре. Об этом сообщает CNN Turk.

Турецкий лидер также заявил, что в ближайшее время, запланирован визит в Москву главы МИД страны Хакана Фидана. В ходе рабочей поездки, будут обсуждаться вопросы с российской стороной по возобновлению зернового соглашения.

Эрдоган также сообщил, что в сентябре пройдет встреча G20 в Индии и Генассамблея ООН в США. Турецкий лидер выразил надежду, что ему удастся переговорить с президентом России лицом к лицу, несмотря на загруженную обстановку.

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#эрдоган
#переговоры
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СЕ проспонсирует «демократическое руководство» в молдавских школах
21 августа 2023, 14:08

Фото: istockphoto.com/Jorisvo

Совет Европы (СЕ) намерен выделить грант в размере €150 тыс. на внедрение принципов «демократического руководства» в молдавских школах.
«Грант будет направлен на финансирование проекта по укреплению демократического руководства школами в Молдавии посредством адресной поддержки до 40 школ с целью внедрения там принципов и практик демократического руководства школами», — приводит RT текст соответствующего документа.

Так, школам «помогут» составить документы внутренней политики, а также проведут в учебных заведениях тренинги и семинары для директоров, учителей, школьников и их родителей. Среди тем таких «просветительских занятий» будут демократия, права человека, терпимость, фейковые новости и медиаграмотность, инклюзивное образование.

До этого глава Министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила о необходимости увеличить оборонные расходы странам ЕС, отметив, что страна также будет расходовать на оборону не менее двух процентов ВВП в течение многих лет.

«Финляндия хочет показать пример и заставить европейские страны больше инвестировать в собственную оборону», — приводят argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости слова министра.

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#образование
#финансирование
#страны
#европа
#политика
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Депутат Чернышов предложил наказывать за незаконное проникновение на подземные объекты
21 августа 2023, 14:03

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Вице-спикер Госдумы от партии ЛДПР, кандидат в мэры Москвы Борис Чернышов предложил наказывать за незаконное проникновение в подземные объекты инфраструктуры. О предложении, адресованном министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, он написал в своём Telegram-канале.
Чернышов планирует предоставить правительству соответствующий законопроект.

Он уточнил, что введение уголовной ответственности позволит избежать проникновения на объекты подземной инфраструктуры с целью проведения экскурсий, а также предотвратит различные террористические акты. 

Депутат отметил, что в настоящее время наказание последует только если проникнуть на закрытые охраняемые подземные объекты.

Также он добавил, что подобные экскурсии можно сделать законными, если их будут проводить специалисты Московского метрополитена и Мосводоканала. 

Ранее сообщалось, что во время экскурсии по коллекторам Москвы погибла туристическо-диггерская группа. Поиск тел погибших продолжается. Причиной происшествия стали погодные условия, а именно сильный ливень, который резко поднял уровень воды и затопил подземные коллекторы. 

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#депутат
#госдума
#законопроект
#коллектор
#уголовное дело
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Белл: Запад ищет пути мирного урегулирования конфликта на Украине на фоне провала контрнаступления
21 августа 2023, 13:47

Фото: iStock/artJazz

Представители западных стран, которые уже не сомневаются в провале контрнаступления Украины, начали искать мирные пути разрешения конфликта. Об этом в статье для Sky News сообщил британский военный аналитик Шон Белл.
В качестве примера эксперт привёл недавнее высказывание главы канцелярии генерального секретаря НАТО Стиана Йенсена, который заявил, что для достижения долгосрочного мира Украине необходимо уступить свои территории России.

Издание The Telegraph ранее писало о том, что НАТО уже не верит в победу Украины. Потери ВСУ вынуждают западных политиков искать новые пути решения проблемы.

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#украина
#нато
#конфликт
#европа
#сша
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Путин проводит рабочую встречу с Воробьевым
Владимир Путин проводит рабочую встречу с губернатором Подмосковья Воробьевым
21 августа 2023, 13:43

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин проводит рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
Президент предложил начать встречу с предстоящего праздника – 1 сентября.

«Скоро первое сентября, как область готовится?», - спросил у губернатора Подмосковья глава РФ.

Напомним, на прошлой неделе российский лидер Владимир Путин разрешил старт движению поездов по МЦД-3. На «Церемонии открытия движения по МЦД-3» Владимир Путин отдал приказ машинистам новых поездов «Иволга 3.0» о старте движения по новому диаметру, который свяжет Зеленоград и Раменское.Вместе с главой РФ в церемонии принимают участие мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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#владимир путин
#андрей воробьёв
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В Подмосковье Audi влетела в полицейский автомобиль
В Подмосковье Audi влетела в полицейскую машину, пять человек пострадали
21 августа 2023, 13:35

Фото: iStock/Anton Novikov

В Московской области Audi на полном ходу влетела в полицейский автомобиль, сообщает Telegram-канал SHOT.
Авария произошла в деревне Щемилового Богородского городского округа. Водитель сразу же сбежал с места преступления, бросив в автомобиле своих друзей.

В результате, с места ДТП госпитализировали пятерых пострадавших, трое из которых полицейские. Один из правоохранителей находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Сейчас сбежавшего водителя разыскивают коллеги пострадавших.

Сегодня в турецком городе Йозгат 12 человек погибли в ДТП с автобусом. Одиннадцать человек погибли на месте от полученных травм, еще одного пытались госпитализировать, однако, он погиб в машине скорой помощи.

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#подмосковье
#дтп
#полицейские
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В Дании назвали условия использования Украиной истребителей F-16
Эллеман-Енсен: Украина сможет использовать датские истребители F-16 только на своей территории
21 августа 2023, 12:35

Фото: РИА Новости/Стрингер

Министр оборона Дании Якоб Эллеман-Енсен заявил, что Украина сможет использовать истребители F-16 только на своей территории. Об этом сообщает агентство Ritzau.
Он также добавил, что цель поставок военных самолётов – помочь Украине вытеснить противника со своих территорий, а не напасть на Россию.

Премьер-министр Меттер Фредериксен выразила надежду на то, что другие страны последуют примеру Дании, которая первая договорилась с Украиной о поставках истребителей F-16. 

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский посетил Нидерланды и Данию. Ему удалось договориться о поставках 42 истребителей от Нидерландов и 19 от Дании. Однако позднее французский политик Флориан Филиппо заявил, что Нидерланды оставят все самолёты себе, поскольку их Зеленскому пообещал премьер-министр Марк Рютте, который явно проиграет в предстоящих выборах. А «Партия свободы», которая по мнению политика одержит победу, выберет мир и не станет снабжать Украину вооружением. 

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#украина
#поставки
#самолёты
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Подмосковные студенты стали участниками фестиваля «Таврида.АРТ» в Крыму
21 августа 2023, 11:48

Фото: Минобразования МО

Студенты и выпускники колледжа «Московия» приняли участие в V юбилейном фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ», который прошёл в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.
Региона представляли Татьяна Демьянова, Полина Крючкова и Сапармурат Асанов. Всего участниками фестиваля стали 3,5 тыс молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, представлявших творческие направления, сферы культуры и искусства, управления, медиа, НКО», – отметили в министерстве. 
Среди них были представители президентской платформы «Россия – страна возможностей», Общероссийского движения детей и молодёжи «Движение Первых», Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход» и Всероссийского конкурса «Большая перемена».
 
На мероприятии прошли фестивали зрелищных искусств, кино, музыки, ярмарка «Арт.Молодость», фестиваль «Наука как искусство», шоу с участием хедлайнеров-резидентов арт-кластера «Таврида» и мэтров российской эстрады». Помимо этого, было открыто современное выставочное пространство «Арт-Экспо». 

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#подмосковье
#московская область
#молодёжь
#фестиваль
#таврида
#крым
#культура
#искусство
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Пушков раскрыл, кто в Европе не боится США
Пушков: Вучич и Орбан не испугались США
21 августа 2023, 07:07

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Сербский лидер Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не побоялись высказать всю правду о влиянии США на Европу, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
«Вучич и Орбан — два европейских лидера, говорящих правду о последствиях нынешней политики США и Запада в целом для Европы и ее экономики», - прокомментировал ситуацию Пушков.

Остальные же европейские лидеры предпочитают молчать, считает сенатор. 

Ранее Вучич заявил в беседе с журналистом Такером Карлсоном, что действия НАТО против России в ходе украинского конфликта оказывают разрушительное влияние на экономику Европейского союза. В свою очередь, сам журналист добавил, что разрушение «Северных потоков» администрацией Соединённых Штатов «или её посредниками» уничтожает крупнейшую в Европе немецкую экономику.

В то же время Орбан считает, что существование Украины держится только на деньгах Запада.

«Существование Украины и дееспособность украинской армии держится только на деньгах Запада, суверенитет потерян», - заявил премьер-министр Венгрии.

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#нато
#европа
#виктор орбан
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Флориан Филиппо: Нидерланды не отдадут F-16 Украине по политическим причинам
21 августа 2023, 06:35

Фото: iStock/Viacheslav_Chernobrovin

Нидерланды оставят себе истребители F-16, поставку которых они обещали Киеву, считает французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он увязал это с грядущими нынешней осенью парламентскими выборами, о чем написал в своём аккаунте в социальной сети X (экс-Twitter).
«Уходящий в отставку глобалист Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов, пообещал F-16 Зеленскому <...> Но на досрочных парламентских выборах 22 ноября "Партия свободы" победит <...> Они выберут мир и оставят F-16 себе!» — написал Филиппо.

Ранее агентство Reuters написало о том, что Соединённые Штаты одобрили передачу Данией и Нидерландами Украине истребителей F-16 после завершения обучения украинских пилотов.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 августа заявил, что договорился с премьер-министром Нидерландов о поставке в ВСУ 42-х истребителей F-16. Он назвал достигнутую договоренность «прорывной» и заверил, что вскоре самолеты появятся в украинском небе.

При этом пресс-секретарь командования Воздушных сил Вооружённых сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат cообщал, что Украина не сможет получить от союзников американские истребители F-16 осенью или зимой 2023 года. По его словам, поставка истребителей Fighting Falcon помогла бы Украине защититься от российских ракет, сделав эти самолёты частью ПВО страны, поэтому Киев возлагал на их поставку большие надежды, которые теперь явно не сбудутся в ожидаемые сроки.

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#нидерланды
#украина
#владимир зеленский
#самолёты
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