Эрдоган рассчитывает на встречу с Путиным в сентябре

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на проведение очной встречи с российским лидером Владимиром Путиным в сентябре. Об этом сообщает CNN Turk.
Эрдоган также сообщил, что в сентябре пройдет встреча G20 в Индии и Генассамблея ООН в США. Турецкий лидер выразил надежду, что ему удастся переговорить с президентом России лицом к лицу, несмотря на загруженную обстановку.
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Анастасия Крестьянова