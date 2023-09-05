Эрдоган рассказал, как прошли переговоры с Путиным в Сочи

Фото: kremlin.ru
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в обращении к нации после заседания кабмина, прокомментировал переговоры с главой РФ Владимиром Путиным в Сочи.
«Мы провели комплексную и продуктивную встречу с господином Путиным в Сочи. Уверен, что весь мир оценил эту встречу, на которой обсуждались в первую очередь зерновая сделка и ряд других гуманитарных проблем», - прокомментировал ситуацию Эрдоган.
Ранее Эрдоган заявил, что на текущий момент нет никаких перспектив для достижения мира на Украине. По его словам, позиция Анкары относительно украинского конфликта остается прежней.Президент Турции заявил, что с начала конфликта, страна выступает за его дипломатическое урегулирование и прекращение военных действий.
Читайте также:
Зеленский подписал указ о новом территориальном устройстве Крыма
Депутат Новиков: «У Китая и России высокий авторитет среди африканских стран»
Соскин: Украинцы могут начать мятеж против Зеленского
Евгения Парфентьева