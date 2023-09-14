Эрдоган рассказал, сколько часов тратит на сон

Фото: сайт Кремля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что работает ежедневно до позднего вечера и спит всего по 5-6 часов в день. Об этом он сообщил в рамках церемонии жеребьевки 108-го срока полномочий губернаторов округов в президентском комплексе в Анкаре.
По словам Эрдогана, административная власть работает 24 часа в сутки на протяжении всего года.
Он также отметил, что человек, который начинает работу 09.00 и уходит с нее в 17-18 часов, никогда не станет управленцем.
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«Вот как я работаю как президент. Я сплю 5-6 часов. Иногда ухожу домой в 12, иногда в час ночи. Иначе я не могу. Иначе нельзя ни установить прочные отношения с народом, ни оставить после себя наследие», - рассказал Эрдоган.
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Элина Позднякова