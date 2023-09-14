Эрдоган рассказал, сколько часов тратит на сон

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что работает ежедневно до позднего вечера и спит всего по 5-6 часов в день. Об этом он сообщил в рамках церемонии жеребьевки 108-го срока полномочий губернаторов округов в президентском комплексе в Анкаре.