Эрдоган расскажет Путину о деталях переговоров по зерновой сделке с ООН

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Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган обсудит с российским коллегой Владимиром Путиным итоги переговоров с генсеком ООН Антониу Гутеррешем по вопросам возобновления зерновой сделки. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
Вероятно, переговоры пройдут после возвращения Эрдогана из США, где он общается с генсеком ООН и мировыми лидерами на тему возобновления зернового соглашения.
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Анастасия Крестьянова