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Эрдоган резко ответил американской журналистке из-за попыток его перебить

19 сентября 2023, 11:51
Фото: istock / Caiaimage/Tom Merton

Фото: istock / Caiaimage/Tom Merton

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко ответил журналистке американского телеканала Public Broadcasting Service Амне Наваз во время попытки перебить его.

Амна Наваз пыталась перебить главу Турции во время его ответа на вопрос о правозащитнике Османе Кавале, который приговорен к пожизненному заключению.
«Вы не имеете права перебивать. Вы будете уважать, вы будете уважать решение судебных органов», — ответил турецкий лидер.


Президент Турции все же ответил, что в правовом государстве решения принимает судебная власть, а Турция и является правовым государством. Также он напомнил журналистке, что человек, про которого она говорит, финансировал протесты в стране.

Напомним, что турецкий общественный деятель, правозащитник и основатель культурного фонда Anadolu Kültür AŞ Осман Кавала судим за попытку госпереворота в 2016 году.

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#реджеп тайип эрдоган
#журналистика
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Эрдоган сделал неожиданное заявление о Крыме и Путине
Президент Турции Эрдоган заявил, что Путин не уйдет из Крыма
19 сентября 2023, 12:13

Фото: istockphoto / 9parusnikov

Россия не уйдет из Крыма, считает лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с телеканалом PBS.
По словам Эрдогана, он уже обсуждал эту тему с президентом России, но переговоры не привели к определенному результату. 

Ранее президент Турции заявил, что конфликт на Украине будет долгим. Он отметил, что президент России Владимир Путин стремиться как можно скорее завершить конфликт с Украиной. 

Также, Эрдоган поделился с американскими журанлистами, что Анкара не видит необходимости в поддержке со стороны стран Евросоюза.

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#владимир путин
#президент
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#маска
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#переговоры
#турция
#крым
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СМИ: Киев хотел бы отказаться от Starlink Маска, но не может
Pais: Киев ищет альтернативу Starlink, но отказаться от сети Маска пока не может
19 сентября 2023, 10:06

Фото: iStock/AdrianHancu

Украина ищет альтернативы спутниковой сети Starlink предпринимателя Илона Маска и они у него есть, однако Киев признает, что отказаться от услуг компании Маска невозможно. Об этом сообщает Pais.
По данным издания, если спутниковая сеть Starlink перестанет работать, то украинская оборона Украины потерпит крах. Сообщается, что Киев надеется на то, что американское правительство гарантирует, что SpaceX «не оставит их в беде».

Напомним, ранее сообщалось, что бизнесмен из США Илон Маск отключил переданные ВСУ терминалы связи Starlink, после отказа украинского президента Владимира Зеленского от плана предпринимателя по мирному урегулированию конфликта на Украине. В какой-то момент спутник перестал работать и ВСУ остались без связи в самый неподходящий момент, когда подразделения украинских военнослужащих находились на линии боевого соприкосновения. 

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#сша
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#правительство
#флот
#оборона
#бизнесмен
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#киев
#илон маск
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Президент Ирана Раиси выступил против боев на Украине и предложил посредничество
19 сентября 2023, 09:57

Фото: iStock/Rainer Puster

Президент Ирана Эбрагим Раиси выступил против конфликта на Украине и предложил посредничество Тегерана в переговорах РФ и Украины, передает Newsweek.
По мнению Раиси, Вашингтон в украинском конфликте занимает дестабилизирующую роль, так как поставляет Киеву вооружение. Президент Ирана крайне удивлен рвению США продавать военную технику и получать с этих продаж прибыль, вместо того, чтобы «энергично выходить на арену, чтобы способствовать прекращению боевых действий и способствовать миру».

Напомним, ранее официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи заявил, что власти Ирана приветствуют любые инициативы, направленные на политическое урегулирование конфликта на Украине.

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#президент
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#иран
#рф
#украина
#конфликт
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«Отвалите»: В Америке признали провал действий НАТО из-за России
Экономист Сакс: Конфликт на Украине свидетельствует об ослаблениях позиций США
19 сентября 2023, 09:31

Фото: istock / Aquir

Россия резко ответила на провокационную политику США по расширению НАТО. Такое заявление сделал Американский экономист и директор Колумбийского университета Джеффри Сакс. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу The Duran.

«Россия сейчас говорит Вашингтону «нет», и другие страны следуют ее примеру, говоря: «Отвалите. Нам не нужен мир, в котором господствуют Соединенные Штаты. Нам нужен многополярный мир», — заявил Джеффри Сакс.
По мнению эксперта, противостояние США и России выходит на новый уровень. Он отметил, что Штаты еще не осознают свое шаткое положение на мировой арене. Именно поэтому российско-украинский конфликт становится переломным моментом.

Как считает Сакс, ранее у США не было достойного конкурента (военные действия во Вьетнаме, Ираке, Сирии, Ливии, в Афганистане). Сейчас же у Америки появился достойный конкурент в лице России, заключил профессор.

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#сша
#россия
#конфликт
#страны
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Президент США Джо Байден назвал Владимира Путина диктатором
19 сентября 2023, 08:13

Фото: istock / donfiore

Президент США Джо Байден публично раскритиковал президента РФ Владимира Путина, назвав его диктатором. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.
Во время мероприятия по сбору денег на президентскую кампанию в бродвейском театре в Нью-Йорке Джо Байден сказал журналистам, что станет на одну сторону «с таким диктатором, как Путин». Глава РФ ранее отвечал на высказывания в его сторону словами «кто как обзывается, тот так и называется». 

Нынешний президент США также добавил, что бывший президент Америки Дональд Трамп склоняется перед Россией.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что запуск процедуры импичмента преследует цель затормозить работу федерального правительства. 

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#сша
#президент
#дональд трамп
#путин
#рф
#джо
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На Западе Зеленскому преподали важный урок
NYT: Зеленский усвоил, что не стоит критиковать западных политиков
19 сентября 2023, 06:59

Фото: istock / Mihajlo Maricic

Президент Украины Владимир Зеленский понял, что западных политиков лучше благодарить, чем критиковать. Такое заявление сделал журналист Эндрю Крамер в материале для американской газеты NewYork Times.

Камер подчеркнул, что Зеленский усвоил важный урок, который заключается в улучшенном отношении к западным партнерам. 

Это изменение тона и подхода Зеленского после критики того, как он ругал своих союзников и выглядел неблагодарным, требуя от них оружия», — говорится в публикации.
 Кроме того, сами зарубежные политики рекомендовали украинскому лидеру выражать больше благодарности. Нелестные отзывы получили бывшей министр обороны Бен Уоллес и советник администрации президента США Джейк Салливан.

После критики глава Украины начал засыпать благодарностями госсекретаря США Энтони Блинкена за его недавнее посещение Киева.

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#сша
#журналист
#президент
#заявление
#владимир зеленский
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Эрдоган заявил, что конфликт на Украине будет долгим и закончится нескоро
19 сентября 2023, 06:49

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что военный конфликт на Украине будет долгим. Об этом он заявил в своём интервью американской телекомпании PBS.
«Если быть предельно открытым и ясным, то совершенно очевидно, что эта война будет длиться долго и закончится не скоро», — сказал он (цитата по РИА Новости).

По словам турецкого лидера, президент России Владимир Путин при этом лично заявил ему, что тоже выступает за скорейшее окончание боевых действий.

«Путин хочет, чтобы эта война закончилась как можно скорее. Это то, что он сказал, и я верю его словам», — подчеркнул президент Турции.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что сейчас никаких перспектив по достижению мира не просматривается, однако добавил, что с самого начала конфликта Анкара выступает за его дипломатическое урегулирование и прекращение военных действий. Эрдоган подчеркнул, что Турция не намерена подливать масла в огонь и стремилась добиться переговоров участников конфликта.

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#турция
#россия
#украина
#конфликт
#реджеп тайип эрдоган
#владимир путин
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Эрдоган: Турция не нуждается в поддержке ЕС
19 сентября 2023, 06:29

Фото: iStock/ffikretow

Анкара не видит необходимости в поддержке со стороны Евросоюза, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью американской телекомпании PBS.
«Мы никогда не полагались на средства или поддержку, получаемые от ЕС, так что для нас в этом нет необходимости. <...> Турция на протяжении последних пяти десятилетий стоит у порога Евросоюза, и мы всегда были самодостаточны», — отметил Эрдоган.

Ранее Эрдоган после публикации недавнего отчета Европарламента о ситуации с евроинтеграционными процессами в республике заявил, что дорога Анкары может разойтись с ЕС. Об этом он заявил на пресс-конференции в Стамбуле перед вылетом в Нью-Йорк.

Турецкий лидер также сказал, что в настоящий момент доверяет России и лично президенту Владимиру Путину ничуть не меньше, чем Западу. По его словам, Россия — один из ближайших соседей Турции, имеющий общую с ней историю.

На вопрос корреспондента PBS о том, что Путин «использовал зерновую сделку как преимущество в войне на Украине», и что российским руководителям нельзя доверять, Реджеп Эрдоган ответил отрицательно.

«Я не согласен. Половина моего природного газа поступает из России <...> Мы предпринимаем совместные шаги и сотрудничаем в оборонной промышленности. Мы можем делать эти вещи вместе с Россией», — подытожил он.

В начале сентября турецкий лидер призвал лидеров G20 выполнить требования России, чтобы возобновить зерновую сделку. Он отметил, что единственный способ возобновить черноморскую инициативу – это «ослабить санкции» против России, которые мешают стране импортировать сельскохозяйственное оборудование, а кроме того — вернуть Россию к системе SWIFT, чтобы вновь получить возможность выполнения международных платежей.

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#реджеп тайип эрдоган
#владимир путин
#россия
#турция
#евросоюз
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ЦТАК: Ким Чен Ын вернулся в КНДР после шестидневного визита в Россию
19 сентября 2023, 03:50

Фото: сайт Кремля

Лидер КНДР Ким Чен Ын вернулся на родину после своего шестидневного визита в Россию. Об этом сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Ранее спецпоезд Ким Чен Ына проехал приграничную железнодорожную станцию Туманган. Северокорейский лидер при этом тепло приветствовал людей по возвращении домой, пишет газета "Нодон синмун".

В ЦТАК, в свою очередь, уточнили, что во время своего визита в Россию лидер КНДР «укрепил узы товарищества и дружбы» и «открыл новую страницу в развитии корейско-российских отношений».

13 сентября на космодроме «Восточный» прошла встреча лидеров России и Северной Кореи. Помимо обсуждения вопросов, связанных с ракетным вооружением и космосом, Владимир Путин и Ким Чен Ын обменялись мнениями относительно ситуации в мире и регионе, а также обсудили развитие отношений в области сельского хозяйства.

Президент России сообщил, что у стран существует ряд интересных совместных проектов, которые будут реализованы в различных сферах. Ким Чен Ын, в свою очередь, заявил, что сотрудничество с Россией является приоритетным для КНДР. Также он отметил, что Северная Корея поддерживает проведение Россией специальной военной операции. 

В дальнейшем, в ходе своего визита в Комсомольск-на-Амуре лидер КНДР осмотрел российские авиационные заводы и насладился демонстрационным полетом истребителя Су-35. 

Во Владивостоке Ким Чен Ын посетил балетную постановку «Спящая красавица» на приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке. Также он вручил подарок морякам Тихоокеанского флота РФ.  А до этого свои подарки вручил северокорейскому лидеру губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Он подарил Ким Чен Ыну бронежилет и шесть беспилотников, произведенных в регионе для спецоперации.

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#ким чен ын
#владимир путин
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