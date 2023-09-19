Эрдоган резко ответил американской журналистке из-за попыток его перебить. 

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко ответил журналистке американского телеканала Public Broadcasting Service Амне Наваз во время попытки перебить его.
Амна Наваз пыталась перебить главу Турции во время его ответа на вопрос о правозащитнике Османе Кавале, который приговорен к пожизненному заключению.
«Вы не имеете права перебивать. Вы будете уважать, вы будете уважать решение судебных органов», — ответил турецкий лидер.
Напомним, что турецкий общественный деятель, правозащитник и основатель культурного фонда Anadolu Kültür AŞ Осман Кавала судим за попытку госпереворота в 2016 году.
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