Эрдоган сделал неожиданное заявление о Крыме и Путине

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Россия не уйдет из Крыма, считает лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с телеканалом PBS.
По словам Эрдогана, он уже обсуждал эту тему с президентом России, но переговоры не привели к определенному результату.
Ранее президент Турции заявил, что конфликт на Украине будет долгим. Он отметил, что президент России Владимир Путин стремиться как можно скорее завершить конфликт с Украиной.
Также, Эрдоган поделился с американскими журанлистами, что Анкара не видит необходимости в поддержке со стороны стран Евросоюза.
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Дана Игумнова