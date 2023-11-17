Эрдоган снова обвинил Израиль во лжи

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил израильское правительство в том, что оно постоянно лжёт и не хочет раскрывать наличие ядерного оружия. Об этом он сообщил во время выступления на пресс-конференции в Берлине.
Днём ранее МИД Турции уже обвинял израильское руководство в необоснованной клевете. Читайте об этом подробнее в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова