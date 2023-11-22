Эрдоган сообщил, что получал сигналы о необходимости ликвидировать Нетаньяху

Фото: официальный сайт Кремля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара получает сигналы от некоторых государств о том, что необходимо «избавиться» от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
«Все говорят Нетаньяху «уходи». Некоторые представители иностранных государств говорят нам: «Мы должны от него избавиться». Я не думаю, что этот процесс будет продолжаться дальше, я надеюсь, что Нетаньяху соберет свои вещи и уйдет в очень короткие сроки», - заявил Эрдоган журналистам в самолете, когда вернулся из Алжира, пишет РИА Новости.Ранее сообщалось, что турецкие адвокаты подали запрос в Международный уголовный суд, чтобы привлечь к ответственности вочемь израильских высокопоставленных чиновников, в том числе и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
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