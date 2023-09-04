Эрдоган сообщил, что Турция и РФ движутся к товарообороту в $100 млрд

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Россия и Турция движутся к цели, которая заключается в достижении товарооборота в 100 млрд долларов.
Об этом сказал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча проходит в Сочи. Эрдоган считает, что сейчас Москва и Анкара переживают «совершенно иной период в отношениях».
Владимир Путин обратил внимание, что в прошлом году товарооборот стран увеличился на 8,6%. В первом полугодии 2023 года подобный «позитивный тренд сохраняется».
Напомним, переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в широком составе начались в Сочи. Одна из самых ожидаемых тем переговоров — будущее зерновой сделки.
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«Мы очень рады, что объем нашей внешней торговли в настоящее время составляет 62 млрд долларов, и мы идём к нашей цели - 100 млрд», - заявил Эрдоган.
«Он не такой мощный, как был в прошлом году, но все-таки позитивный», - подчеркнул Владимир Путин.Ранее Владимир Путин заявил, что в сфере энергетики для России и Турции достигнуты договоренности между основными поставщиками и потребителями с обеих сторон. По словам Путина, продвижение России и Турции в области энергетики происходит уверенно.
Напомним, переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в широком составе начались в Сочи. Одна из самых ожидаемых тем переговоров — будущее зерновой сделки.
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Мария Фирсова