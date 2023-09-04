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Эрдоган сообщил, что Турция и РФ движутся к товарообороту в $100 млрд

04 сентября 2023, 13:52
Фото: istockphoto/george tsartsianidis

Фото: istockphoto/george tsartsianidis

Россия и Турция движутся к цели, которая заключается в достижении товарооборота в 100 млрд долларов.
Об этом сказал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча проходит в Сочи. Эрдоган считает, что сейчас Москва и Анкара переживают «совершенно иной период в отношениях».
«Мы очень рады, что объем нашей внешней торговли в настоящее время составляет 62 млрд долларов, и мы идём к нашей цели - 100 млрд», - заявил Эрдоган.

Владимир Путин обратил внимание, что в прошлом году товарооборот стран увеличился на 8,6%. В первом полугодии 2023 года подобный «позитивный тренд сохраняется».
«Он не такой мощный, как был в прошлом году, но все-таки позитивный», - подчеркнул Владимир Путин.
Ранее Владимир Путин заявил, что в сфере энергетики для России и Турции достигнуты договоренности между основными поставщиками и потребителями с обеих сторон. По словам Путина, продвижение России и Турции в области энергетики происходит уверенно.

Напомним, переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в широком составе начались в Сочи. Одна из самых ожидаемых тем переговоров — будущее зерновой сделки.

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#владимир путин
#турция
#россия
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Переговоры Путина и Эрдогана в широком составе завершились в Сочи
04 сентября 2023, 14:51

Фото: сайт Кремля

Переговоры в широком составе президента РФ Владимира Путина и главы турецкого государства Реджепа Тайипа Эрдогана завершились в Сочи.
В ходе переговоров, лидеры стран обсудили двустороннее сотрудничество, уделили внимание вопросам энергетики государств, а также договорились о запуске первого блока АЭС в Турции.  

Отмечается, что переговоры длились полтора часа.  

В начале встречи, Владимир Путин заявил о готовности Москвы к переговорам по возобновлению зерновой сделки. В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что за ходом переговоров следит весь мир и ждет результата.

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#владимир путин
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#аэс
#турция
#рф
#реджеп тайип эрдоган
#переговоры
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В МИД России прокомментировали отставку Резникова
Мирошник: Отставка Резникова не снимет с него ответственности
04 сентября 2023, 14:38

Фото: iStock/iDymax

Посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что отставка главы Министерства обороны Украины Алексея Резникова не избавит его от ответственности за совершенные военные преступления. Об этом он сообщил изданию РИА Новости.
По словам российского посла, Резников причастен к срыву минских и стамбульских переговоров. Кроме того, бывший глава оборонного ведомства Украины неоднократно допускал нарушение норм вооруженных конфликтов и международного гуманитарного права. Он пояснил, что речь идет о нанесении ударов по сооружениям, которые содержат опасные силы, а также, указал на использование запрещенных методов ведения боевых действий.  

Мирошник отметил, что отставка Резникова не освободит его от ответственности за совершенные ранее военные преступления.  

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#военные
#нарушение
#украина
#мид рф
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Политолог Мезюхо допустил возможную отставку Подоляка
04 сентября 2023, 14:36

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Политолог Иван Мезюхо заявил, что со временем возможна отставка советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.
«Я не исключаю, что со временем Подоляка могут заменить. Его не выкинут на произвол судьбы, найдут другое место, но пока он ещё нужен. Я не исключаю, что его заменят на менее агрессивного спикера», — прокомментировал в беседе с RT Мезюхо.

Он отметил, что связывание западной прессой отставки министра обороны Украины Алексея Резникова с затянувшимся конфликтом и коррупцией в оборонной сфере носят объективный характер, но являются притянутыми за уши, поскольку о коррупции в высших эшелонах украинской власти давно всем известно.

В свою очередь, уходящий в отставку министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что каждый день конфликта обходится стране в $100 млн. Как передают argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, по его словам, поставки от волонтёров с февраля 2022 года составляют всего 3% от общего объема военной помощи Киеву.

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#политика
#оборона
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Американцы посчитали Байдена слишком старым для президентского кресла
WSJ: Опрос показал, что американцы считают Байдена слишком старым для переизбрания
04 сентября 2023, 14:28

Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев

Граждане Соединенных Шатов считают, что их нынешний глава Джозеф Байден слишком стар, чтобы переизбираться на второй срок.
Данные следуют из опроса, который провело американское издание The Wall Street Journal.

«Несмотря на то, что разница между кандидатами составляет только три года, 73% респондентов считают, что Байден, по их мнению, слишком стар для второго срока, о 77-летнем экс-президенте США Дональде Трампе так высказались 47% опрошенных», - прокомментировали ситуацию в WSJ.

Несмотря на то, что разрыв в голосах в пользу нынешнего и прошлого глав США незначительный, за Трампа, все же, выступает большее количество американцев.

Так, 43 процента опрошенных считают, что Трамп заботится о гражданах страны, такое мнение в пользу Байдена высказали 42 процента. Говоря о психическом здоровье, 46 процентов убеждены, что Дональд Трамп может взять на себя роль президента, в то время как за Байдена в этом вопросе выступили 36 процентов.

Отмечается, что все в голосовании приняли участие 1500 тысячи будущих избирателей.

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#сша
#дональд трамп
#байден
#опрос
#президент
#выборы
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Эрдоган призвал Путина увеличить число самолетов для тушения пожаров
04 сентября 2023, 14:22

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным попросил его выделить Анкаре больше самолётов для тушения лесных пожаров.
«Во время пожаров этим летом вы помогли нам двумя присланными вами самолетами. Если мы сможем увеличить их число, это будет гораздо полезнее. Потому что летом мы всегда находимся под этой угрозой», - обратился Эрдоган к Путину.

Он также поблагодарил российского лидера за оказанную помощь и выразил надежду на то, что предстоящая встреча станет благоприятной для решения поставленных вопросов.

Ранее Эрдоган заявил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу «зерновой сделки» станут значимыми для мира и для африканских стран. Об этом Эрдоган сообщил в ходе российско-турецких переговоров в Сочи.

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#переговоры
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Глава правительства Грузии одобрил импичмент президенту
Грузинский премьер одобрил импичмент Зурабишвили
04 сентября 2023, 14:17

Фото: РИА Новости/Стрингер

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, во время правительственного заседания, поддержал решение об импичменту нынешней главе государства Саломе Зурабишвили.
Ранее правящая партия Грузии «Грузинская мечта» заявила, что намерена привести Зурабишвили к импичменту, поскольку она не выполняет рекомендации правительства и продолжает наносить зарубежные визиты. 

«Печально, что президент Грузии демонстративно нарушает закон. Мы должны быть примером и защитниками закона в целом, и мы должны подавать пример другим, поэтому решение, принятое правящей партией, было абсолютно справедливым», - прокомментировал ситуацию Гарибашвили.

Он также напомнил, что ранее Зурабишвили, выступая в парламенте, заявила, что Грузия не заслужила статуса кандидата на членство в ЕС, так как не выполнила 12 предписаний, вынесенных союзом. По мнению премьера, в этот момент глава Грузии потеряла доверию правительства и народа.

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#президент
#грузия
#ес
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Путин: в вопросах энергетики РФ и Турция достигли договоренностей с обеих сторон
04 сентября 2023, 13:47

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что в сфере энергетики для России и Турции достигнуты договоренности между основными поставщиками и потребителями с обеих сторон. Об этом Путин сообщил в рамках встречи с турецким лидером.
По словам Путина, продвижение России и Турции в области энергетики происходит уверенно.

Напомним, переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в широком составе начались в Сочи. Одна из самых ожидаемых тем переговоров — будущее зерновой сделки.

Ранее сообщалось, что Эрдоган в ходе переговоров с Путиным заявит о готовности стать посредником по урегулированию кризиса на Украине. Отмечается, что в ходе переговоров, президент Турции обратит внимание на важность установления мира в регионе и решения конфликта дипломатическим путем.

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#сочи
#будущее
#сделки
#рф
#переговоры
#турция
#россия
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Эрдоган: переговоры с Путиным по вопросу зерновой сделки значимы для мира
04 сентября 2023, 13:38

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу «зерновой сделки» станут значимыми для мира и для африканских стран. Об этом Эрдоган сообщил в ходе российско-турецких переговоров в Сочи.
Напомним, переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в широком составе начались в Сочи. Одна из самых ожидаемых тем переговоров — будущее зерновой сделки.

Ранее сообщалось, что Эрдоган в ходе переговоров с Путиным заявит о готовности стать посредником по урегулированию кризиса на Украине. Главный советник президента Турции Акыф Чагатай Кылыч ранее рассказал, что турецкое руководство надеется на достижение определенных договоренностей по вопросу возобновления зерновой сделки.

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#рф
#переговоры
#турция
#зерновая сделка
#реджеп тайип эрдоган
#владимир путин
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Путин анонсировал запуск первого блока АЭС в Турции ​
Путин заявил о планах запустить в 2024 году первый блок АЭС «Аккую» в Турции ​
04 сентября 2023, 13:30

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин озвучил планы о запуске в 2024 году первого блока АЭС «Аккую» в Турции. Об этом он сообщил в ходе встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.
По словам главы государства, работа над данным вопросом идет по плану и в 2024 году будет запущен первый блок «Аккую» в Турции.  

Владимир Путин отметил, что Турция уже стала членом клуба ядерных государств и строительство атомной станции будет продолжено. Кроме того, российский лидер указал на наличие интересных вариантов продолжения сотрудничества между странами. 
  
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