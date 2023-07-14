Эрдоган сообщил, что в Турции ведется подготовка к возможному визиту Путина в августе

Фото: сайт Кремля
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о подготовке к визиту российского лидера Владимира Путина в республику в августе, а также о том, что у них есть общие позиции по зерновой сделке.
Глава государства отметил, что в стране идет подготовка к тому, чтобы встретить российского лидера в августе. Об этом он сказал в ходе беседы с журналистами.
Эрдоган также отметил, что у Турции и России есть общие позиции относительно зерновой сделки. Он выразил надежду на то, что соглашение будет продлено, подчеркнув при этом, что Турция намерена приложить для этого усилия.
Ранее сообщалось, что генсек ООН Гутерреш направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением по продлению черноморской зерновой инициативы.
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Эрдоган также отметил, что у Турции и России есть общие позиции относительно зерновой сделки. Он выразил надежду на то, что соглашение будет продлено, подчеркнув при этом, что Турция намерена приложить для этого усилия.
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Анастасия Крестьянова