Эрдоган: тесные отношения Турции и РФ помогут в решении региональных проблем

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что тесные отношения Турции и РФ помогут решению региональных проблем. Об этом Эрдоган сообщил после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи.
Эрдоган поблагодарил президента РФ Владимира Путина за приглашение на переговоры в Сочи и проявленное гостеприимство. Российский лидер Владимир Путин тепло попрощался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом после встречи в Сочи.
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Екатерина Коршунова