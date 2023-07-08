Эрдоган: Турция не позволила испортить отношения с Россией

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«Мы с первого дня придерживались сбалансированной политики. «Военное лобби», используя оппозицию в стране, пыталась бросить нас в огонь. Мы не дали этому случиться. Укрепляя наши отношения с Украиной, мы не дали возможность испортить наши отношения с Россией. С господином Путиным поддерживаем тесный диалог», - прокомментировал ситуацию Эрдоган.
Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус призвал турецкого лидера Реджепа Эрдогана отказаться от политики «и нашим, и вашим». Депутат напомнил, что только Россия была рядом с Турцией в тяжелые времена. Запад же просто наблюдал и ожидал краха Анкары.
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