Эрдоган: Турция готова стать одной из стран-гарантов Палестины

Фото: сайт Кремля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил созвать мирную конференцию по палестино-израильскому урегулированию. Об этом Эрдоган сообщил во время выступления в парламенте Турции.
Турецкий лидер добавил, что Анкара готова стать страной-гарантом для палестинской стороны.
Ранее сообщалось, что руководство ХАМАС вместе со своим главой Исмаилом Хания приняли решение покинуть Турцию после того, как турецкие спецслужбы выразили неспособность защитить представителей движения от израильских угроз.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Ранее сообщалось, что руководство ХАМАС вместе со своим главой Исмаилом Хания приняли решение покинуть Турцию после того, как турецкие спецслужбы выразили неспособность защитить представителей движения от израильских угроз.
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Екатерина Коршунова