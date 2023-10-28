Эрдоган: Турция намерена объявить Израиль военным преступником

Во время своего выступления на митинге в поддержку Палестины в стамбульском аэропорту им. Ататюрка президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал ряд жестких заявлений в адрес Израиля и его западных союзников. Кроме того, он обвинил страны Запада в двуличии.