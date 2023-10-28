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Эрдоган: Турция намерена объявить Израиль военным преступником

28 октября 2023, 17:22
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Турция намерена объявить Израиль «военным преступником». Об этом в ходе митинга в поддержку Палестины, который проходит в субботу в Стамбуле, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее турецкий президент раскритиковал действия Израиля по отношению к сектору Газа и заявил, что отменяет все ранее запланированные визиты политических деятелей Турции в страну. Также он отменил и свой визит в государство.

Кроме того, 28 октября стало известно, что Израиль перешёл на новую фазу военных действий в секторе Газа. Действия будут продолжаться до получения дальнейших приказов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#турция
#реджеп тайип эрдоган
#израиль
#митинг
#палестина
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Израиль отзывает дипломатических представителей из Турции после слов Эрдогана
28 октября 2023, 18:54

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн призвал всех диппредставителей, находящихся на территории Турции, покинуть страну и вернуться на родину.
Отмечается, что такое решение принято после слов президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который в субботу проводит в Стамбуле митинг в поддержку Палестины. 

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#израиль
#турция
#дипломат
#посольство
#реджеп тайип эрдоган
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Эрдоган обвинил Запад в двуличии из-за отсутствия реакции на гибель детей в Газе
28 октября 2023, 18:32

Фото: сайт Кремля

Во время своего выступления на митинге в поддержку Палестины в стамбульском аэропорту им. Ататюрка президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал ряд жестких заявлений в адрес Израиля и его западных союзников. Кроме того, он обвинил страны Запада в двуличии.
Об этом турецкий лидер написал в своем телеграм-канале. Поводом стало то, что западные политики никак не реагируют на гибель палестинских детей в секторе Газа.

«Те, кто недавно проливал крокодиловы слезы по поводу гибели мирных жителей во время конфликта России и Украины, сегодня молча наблюдают за гибелью тысяч невинных детей», — написал Эрдоган.

По его мнению, в этом ярко проявляется двуличие Запада. Президент Турции также добавил, что в стране ведется работа по признанию Израиля военным преступником.

По сведениям Минздрава Палестины, количество детей, погибших в секторе Газа в результате обстрелов и бомбежек Израиля, приближается к трем тысячам.

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#израиль
#сектор газа
#палестина
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Эрдоган: Эй, Запад! Мы можем нагрянуть к вам однажды ночью
Эрдоган сделал ряд жестких заявлений о палестино-израильском конфликте
28 октября 2023, 18:09

Фото: сайт Кремля

В стамбульском аэропорту им. Ататюрка проходит митинг в поддержку Палестины. Посетивший его президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал во время выступления ряд жестких заявлений в адрес Израиля и его западных союзников.
Начать с того, что турецкий лидер одно из своих обращений начал с пренебрежительного : «Эй, Запад!». Эрдоган напомнил, что еще сто лет назад Палестина была частью Турции, а Газа — частью турецких территорий, которые страна не планировала терять. И в регионе тогда был мир и процветание, передает телеграм-канал Baza. Нынешняя резня в Газе — это целиком и полностью детище запада, заявил Эрдоган.

«Мы можем нагрянуть к вам однажды ночью», — обратился президент Турции к Израилю и его западным союзникам с суровым предупреждением.

Эрдоган также обвинил Израиль в том, что он изгоняет палестинцев в пустыню с исконных земель и бомбит их, когда они соглашаются уходить. Турецкий президент объявил еврейское государство военным преступником. Он также предупредил Тель-Авив, что тот останется в одиночестве, напомнив, сколько что только 13 государств поддержали его агрессию на Генеральной ассамблее ООН, тогда как 120 стран высказались за немедленное прекращение огня.

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#израиль
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#оон
#запад
#турция
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В МИД Словакии назвали недостатки резолюции ООН по ситуации в секторе Газа
Глава МИД Словакии Бланар озвучил недостатки резолюции ООН по Газе
28 октября 2023, 17:44

Фото: iStock/Askolds

Словакия не стала голосовать по проекту резолюции Генассамблеи ООН по конфликту на Ближнем Востоке из-за отсутствия нескольких важных пунктов. Об этом изданию teraz.sk сообщил министр иностранных дел республики Юрай Бланар.
Он отметил, что в резолюции есть правильные положения, которые поддерживаются Словакией. В частности, речь идёт об оказании гуманитарной помощи нуждающимся. 

Но, несмотря на это, голосовать Словакия не решилась. Это связано с тем, что в тексте резолюции отсутствует осуждение действий палестинского движения ХАМАС, право государств на оборону в соответствии с международным гуманитарным правом, а также безоговорочное освобождение заложников. 

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#словакия
#оон
#израиль
#палестина
#конфликт
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Маск заявил о готовности предоставить услуги связи Starlink для помощи в Газе
28 октября 2023, 16:56

Фото: istockphoto/3DSculptor

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что принадлежащая ему спутниковая система Starlink готова предоставить услуги связи международно-признанным организациям, оказывающим помощь в секторе Газа. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).
В пятницу, 27 октября, палестинская телекоммуникационная компания Jawwal сообщила о полном отключении услуг связи и сети интернет на территории сектора Газа.

«Компания Starlink обеспечит связь международно-признанным организациям, оказывающим помощь в Газе», — написал Илон Маск в своем аккаунте.

Ранее в СМИ сообщалось о переговорах Израиля с компанией SpaceX, принадлежащей Маску, по поводу предоставления ЦАХАЛ услуг связи сети Starlink во время палестино-израильского конфликта. Отмечалось, что таким образом израильтяне в приграничных районах были бы обеспечены интернетом, в то время как на территории анклава Израиль может отключить доступ не только к самой сети, но и к телефонным сервисам.

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#илон маск
#сектор газа
#телефон
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Словакия планирует пересмотреть условия оборонного соглашения с США
Министр обороны Калиняк: Словакия пересмотрит оборонное соглашение с США
28 октября 2023, 16:45

Фото: iStock/Derek Brumby

Словакия займётся пересмотром условий оборонного соглашения с США. Об этом заявил министр обороны европейской страны Роберт Калиняк в своих соцсетях.
В ходе встречи с послом США в Братиславе Калиняк заявил, что Словакия не намерена отправлять Украине новые партии вооружения со складов страны. А оборонный договор с США будет в скором времени пересмотрен.

О том же ранее заявлял новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он утверждает, что Чехия, также подписавшая документ с США, находится в более выгодных условиях, поэтому Словакия пересмотрит своё оборонное соглашение. 

Оборонный договор Словакии и США был заключён в феврале 2022 года. Согласно ему, американские военные имеют право пользоваться двумя аэродромами на территории страны, а правительство обязуется вложить 100 млн долларов в модернизацию оборонного комплекса Словакии. 

Условия этого соглашения понравились далеко не всем жителям Словакии, которые требовали отмены церемонии его подписания. 

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#словакия
#сша
#оборона
#соглашение
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Tasnim: Пять тысяч американских солдат участвовали в наземной операции Израиля
28 октября 2023, 15:54

Фото: istockphoto/e-crow

В ночной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на территории сектора Газа могли принимать участие до пяти тысяч американских военных. Об этом сообщает иранское информационное агентство Tasnim. Ранее такую же цифру солдат США называли представители ливанской радикальной группировки «Хезболла».
По словам журналистов, которые ссылаются на информацию, полученную от иранских спецслужб, в ночной атаке на анклав принимали участие военнослужащие трех дивизий и нескольких бригад американской армии. Официального подтверждения данные сведения пока не получили.

Израильская армия начала операцию в секторе Газа 27 октября с трех направлений: с суши, воды и воздуха. Tasnim уточняет, что ЦАХАЛ пытается разделить анклав на две или три зоны, чтобы ликвидировать связи между силами палестинского сопротивления. При этом представители ХАМАС заявляют, что наземная операция Израиля в Газе провалилась.

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#операция
#армия
#данные
#сектор газа
#израиль
#хамас
#сша
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Израиль перешёл к новой фазе военных действий
Глава Минобороны Израиля: страна начала новую фазу военных действий
28 октября 2023, 15:49

Фото: iStock/e-crow

Израиль начал новую фазу военных действий, которые будут продолжаться до получения дальнейших указаний. Об этом заявил министр обороны страны Йоав Галант, слова которого приводит издание Haaretz.
Ранее, в ходе деловой встречи представителей США и Саудовской Аравии американских политиков предупредили о негативных последствиях вторжения Израиля в сектор Газа. Отмечается, что правительство ближневосточного государства категорически против планируемых действий Израиля. Подробнее читайте в материале «Радио 1». 

Также сообщалось, что Израиль допустил проезд грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа. Жителям будет доставлена вода, пропитание, лекарства и топливо.

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#израиль
#армия
#сектор газа
#палестина
#конфликт
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Экс-разведчик Шаффер: Зеленский опасается привлечь внимание к своему провалу
28 октября 2023, 14:37

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Президенту Украины Зеленскому сейчас лучше сидеть тихо и не делать громких заявлений, чтобы не привлекать внимание к своим неудачам, как военным, так и политическим. Такое мнение высказал бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер.
В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он сравнил нынешние действия киевских властей с тем, как маленькие мышки разбегаются в темноте, стараясь укрыться от света автомобильных фар. В этом и состоит непростая дилемма для Зеленского: продолжать просить большего, тем самым привлекая внимание к своему провалу, или лучше просто молчать и надеяться на лучшее, сказал экс-разведчик.

По мнению Шаффера, положение украинского президента сейчас просто катастрофическое. Байден определил, что помощь будет разделена в пропорции 60% на 40%, где 60% будет направлено Украине, а 40% — израильтянам. Это вызвало недовольство в Конгрессе, так как большинство политиков поддерживает Израиль. Положение Зеленского крайне незавидное, хотя иначе и быть не могло, заключил экс-разведчик.

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