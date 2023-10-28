Эрдоган: Турция намерена объявить Израиль военным преступником

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Турция намерена объявить Израиль «военным преступником». Об этом в ходе митинга в поддержку Палестины, который проходит в субботу в Стамбуле, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Кроме того, 28 октября стало известно, что Израиль перешёл на новую фазу военных действий в секторе Газа. Действия будут продолжаться до получения дальнейших приказов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова