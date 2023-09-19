Эрдоган: Турция не нуждается в поддержке ЕС

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Анкара не видит необходимости в поддержке со стороны Евросоюза, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью американской телекомпании PBS.
«Мы никогда не полагались на средства или поддержку, получаемые от ЕС, так что для нас в этом нет необходимости. <...> Турция на протяжении последних пяти десятилетий стоит у порога Евросоюза, и мы всегда были самодостаточны», — отметил Эрдоган.Ранее Эрдоган после публикации недавнего отчета Европарламента о ситуации с евроинтеграционными процессами в республике заявил, что дорога Анкары может разойтись с ЕС. Об этом он заявил на пресс-конференции в Стамбуле перед вылетом в Нью-Йорк.
На вопрос корреспондента PBS о том, что Путин «использовал зерновую сделку как преимущество в войне на Украине», и что российским руководителям нельзя доверять, Реджеп Эрдоган ответил отрицательно.
«Я не согласен. Половина моего природного газа поступает из России <...> Мы предпринимаем совместные шаги и сотрудничаем в оборонной промышленности. Мы можем делать эти вещи вместе с Россией», — подытожил он.
В начале сентября турецкий лидер призвал лидеров G20 выполнить требования России, чтобы возобновить зерновую сделку. Он отметил, что единственный способ возобновить черноморскую инициативу – это «ослабить санкции» против России, которые мешают стране импортировать сельскохозяйственное оборудование, а кроме того — вернуть Россию к системе SWIFT, чтобы вновь получить возможность выполнения международных платежей.
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