Эрдоган встретится с Зеленским в Турции

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В канцелярии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщили, что встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским пройдёт 7 июля в Стамбуле.
«Ожидается, что завтра господин президент встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. После встречи в павильоне Вахдеттин может состояться пресс-конференция», — сообщили в канцелярии президента Турции.Читайте также:
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Мария Фирсова