Эрдоган: Я знаю движение ХАМАС лучше, чем американцы

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что знает палестинское исламистское движение ХАМАС намного лучше, чем его знают Соединенные Штаты. Именно поэтому он не может считать его участников террористами.
Турецкий лидер заявил, что не считает ХАМАС террористической организацией и теперь и не склонен так называть палестинцев, так как это пошло бы в разрез с его верой и его совестью. По мнению Эрдогана, ХАМАС — это нынешняя реальность Палестины. Это политическая партия, которая принимала участие в выборах и победила.
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