Эрдоган: Залог мира на Ближнем Востоке — независимость Палестины

Фото: сайт Кремля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал условие, при котором возможно установление мира и спокойствия на Ближнем Востоке. По его мнению, для этого необходима независимость Палестины.
Эрдоган в свою очередь подчеркнул, что достижение стабильного мира на Ближнем Востоке возможно только при решении палестинской проблемы. В бесконечном разжигании огня нет необходимости, а у справедливого мира не будет ущемленных и проигравших, заключил турецкий лидер.
Читайте также:
Эрдогана переизбрали председателем правящей турецкой партии
Эрдоган заявил, что у Турции нет ожиданий от Брюсселя по вступлению в ЕС
Эрдоган: Коридор из Турции в Азербайджан может пройти через Иран
Александр Бойцов