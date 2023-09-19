Эрдоган заявил, что конфликт на Украине будет долгим и закончится нескоро

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что военный конфликт на Украине будет долгим. Об этом он заявил в своём интервью американской телекомпании PBS.
«Если быть предельно открытым и ясным, то совершенно очевидно, что эта война будет длиться долго и закончится не скоро», — сказал он (цитата по РИА Новости).По словам турецкого лидера, президент России Владимир Путин при этом лично заявил ему, что тоже выступает за скорейшее окончание боевых действий.
«Путин хочет, чтобы эта война закончилась как можно скорее. Это то, что он сказал, и я верю его словам», — подчеркнул президент Турции.Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что сейчас никаких перспектив по достижению мира не просматривается, однако добавил, что с самого начала конфликта Анкара выступает за его дипломатическое урегулирование и прекращение военных действий. Эрдоган подчеркнул, что Турция не намерена подливать масла в огонь и стремилась добиться переговоров участников конфликта.
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